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Главные новости Украины за 6 июля: "черные ящики" самолета МАУ и ВНО по иностранным языкам

09:29, 06 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 6 июля 2020 / фото УНИАН

Сбитие Ираном самолета МАУ

В МИД заявили, что Иран обещает передать до 20 июля во Францию черные ящики сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ.

ВНО по трем иностранным языкам

Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам.

Новости Украины 6 июля 2020 / фото УНИАН

Война на Донбассе

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, наши защитники уничтожили двоих и ранили еще по меньшей мере двух захватчиков.

Главные новости Украины: что важно знать 6 июля 2020

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  • Экс-начальник Генштаба рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков Гиркина из Славянска
  • В Минздраве хотят в тестовом режиме открыть детский лагерь на Херсонщине
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