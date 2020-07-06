Главные новости Украины за 6 июля: "черные ящики" самолета МАУ и ВНО по иностранным языкам
09:29, 06 июля 2020Общество
116 0
Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.
Главные новости Украины 6 июля 2020 / фото УНИАН
Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ. Участники сдают тесты ВНО по трем иностранным языкам.
Сбитие Ираном самолета МАУ
В МИД заявили, что Иран обещает передать до 20 июля во Францию черные ящики сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ.
ВНО по трем иностранным языкам
Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам.
Новости Украины 6 июля 2020 / фото УНИАН
Война на Донбассе
5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, наши защитники уничтожили двоих и ранили еще по меньшей мере двух захватчиков.
Главные новости Украины: что важно знать 6 июля 2020
- 80% больных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии – Минздрав
- Экс-начальник Генштаба рассказал, почему силы АТО не остановили выход боевиков Гиркина из Славянска
- В Минздраве хотят в тестовом режиме открыть детский лагерь на Херсонщине
- В ВМС Украины рассказали, как "готовятся к полномасштабной войне" с Россией
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter