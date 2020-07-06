Главные новости Украины за 6 июля: "черные ящики" самолета МАУ и ВНО по иностранным языкам

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.

Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ. Участники сдают тесты ВНО по трем иностранным языкам.

Сбитие Ираном самолета МАУ

В МИД заявили, что Иран обещает передать до 20 июля во Францию черные ящики сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ.

ВНО по трем иностранным языкам

Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам.

Война на Донбассе

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, наши защитники уничтожили двоих и ранили еще по меньшей мере двух захватчиков.

Главные новости Украины: что важно знать 6 июля 2020

80% больных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии – Минздрав

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