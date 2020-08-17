Главные новости Украины за 17 августа: заболеваемость COVID-19 и усиление карантина в Киеве
Киев усилил карантин, в соответствии с требованиями "желтой" зоны эпидопасности. В Украине зафиксировано почти полторы тысячи новых случаев коронавируса.
Новое зонирование и усиление карантина в Киеве
В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Киев попал в "желтую" зону по показателям распространения COVID-19, в связи с чем в столице вводятся усиленные карантинные ограничения.
Ситуация с коронавирусом
В Украине зафиксировано 1464 новых случая инфицирования коронавирусом.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 089 летальных, 48 164 пациента выздоровели.
Перемирие на Донбассе
За сутки на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны вооруженных сил РФ не зафиксировано.
Вместе с тем, украинским воинами задокументировано одно нарушение оккупантами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
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