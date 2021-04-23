В городе Чортков за подписание 3-летнего контакта с воинской частью обещают выплату в 5 тысяч гривен.

Чортковский городской совет ввел единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен для тех, кто подпишет контракт с одной из воинских частей города.

Читайте такжеРФ показала возвращение войск с внезапных ученый в оккупированном Крыму (видео)Как сообщили УНИАН в городском совете Чорткова, такое решение приняли на очередном заседании исполнительного комитета.

Отмечается, что данная инициатива касается только жителей общины и в случае, если они заключат контракт не менее, чем на 3 года. Проходить контрактную службу военнослужащие должны в воинской части А-1915 или А-3215, которые дислоцируются в Чорткове.

В горсовете подчеркнули, что размер выплаты – 5 тысяч гривен. Их будут выплачивать из городского бюджета.

"Уже седьмой год подряд в Украине идет война. Очень важно, чтобы количество военнослужащих, которые готовы защищать территориальную целостность нашего государства, увеличивалось. Надеюсь, что эта небольшая сумма материальной поддержки станет, если не стимулом, то поощрением для молодых людей подписывать контракт о прохождении военной службы», – прокомментировал решение исполкома мэр Чорткова Владимир Шматько.

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Автор: Андрей Вацик