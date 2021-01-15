Каникулы в школах города ввели с 18 по 24 января.

В Тернополе с 18 по 24 января в школах ввели зимние каникулы.

Читайте такжеСтепанов заявил о росте числа больных COVID - 19 среди детейКак сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, такое решение было принято после неоднократных обращений родителей школьников.

"Сейчас ученики учатся дистанционно. Многие родители такой ситуацией недовольны и обращались к нам с просьбой сделать сейчас каникулы в школах. Таким образом, каникулы, которые должны были быть в феврале, перенесены на январь», – пояснил ситуацию городской голова Сергей Надал.

По его словам, сразу после завершения каникул ученики вернутся к привычной форме обучения.

Ситуация с усилением карантинных ограничений в Тернополе

9 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В частности, в этот период запрещается посещение учебных заведений.

6 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете приняла решение не ужесточать карантинные ограничения с 8 января.

Однако с 11 января все школы города закрыли, а учеников перевели на дистанционное обучение.

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Автор: Андрей Вацик