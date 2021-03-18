Также с 22 марта в рабочие дни проезд в троллейбусах для пенсионеров будет бесплатным только с 10:00 до 16:00.

В Тернополе в связи с резким ростом числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19 школьные каникулы перенесли на неделю раньше – они начнутся с 22 марта.

Читайте такжеВ школах Ивано-Франковска в этом году не будет мартовских каникул - мэрКак передает УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня на заседании городского оперативного штаба по инициативе начальника управления образования и науки Ольги Похиляк.

Она отметила, что с 15 марта в городе наблюдается тенденция к росту уровня заболеваемости среди учащихся и педагогических работников.

"В тернопольских школах №3 и №10 ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение, в 22-х школах закрыты отдельные классы», – сообщила Похиляк.

Поэтому собравшиеся проголосовали за то, чтобы весенние каникулы начать 22 марта, а не 29, как планировалось ранее. Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, с 29 марта учеников 5-11 классов тернопольских школ переведут на дистанционное обучение, а школьники начальных классов будут учиться в обычном режиме.

Кроме того, из-за многочисленных жалоб жителей Тернополя на большое скопление людей на остановках общественного транспорта в часы пик и невозможности вовремя добраться на работу или учебу из-за ограниченного количества пассажиров в троллейбусах и автобусах, на заседании штаба приняли решение с 22 марта в рабочие дни бесплатным проезд для пенсионеров оставить только в период с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни пенсионеры смогут и дальше пользоваться льготным проездом без временных ограничений.

Как сообщили в областном лабораторном центре, за минувшие сутки в Тернопольской области лабораторно подтвердили 690 новых случаев COVID-19. За сутки в регионе умерли 7 человек, выздоровели - 359.

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Автор: Андрей Вацик