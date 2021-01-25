Артем Семенихин может стать мэром Конотопа уже во второй раз.

В Сумской области на повторных выборах городского головы Конотопа побеждает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Артем Семенихин.

Читайте такжеЯвка на выборах городского головы Конотопа составила 30,8% - председатель городской ТИКОб этом сообщается на странице движения "ЧЕСТНО" в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 07:40 все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК, побеждает представитель «Свободы» Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах», – говорится в сообщении.

О своей победе на выборах Семенихин написал около полуночи в Facebook.

"Победа! Спасибо, мой Конотоп! P.S. Без моей команды и побратимов это было бы не реально», – отметил Семенихин.

Повторные выборы мэра Конотопа: что известно

В ноябре 2020 года новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений, вызванных COVID-19.

В связи с этим 24 января 2021 года в Конотопе прошли перевыборы городского головы.

Семенихина уже избирали мэром Конотопа в 2015 году, но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Однако он восстанавливался в должности после решения суда.

Сейчас ВО «Свобода» в горсовете Конотопа имеет 11 из 38 депутатских мандатов, «ОПЗЖ» – 8, «Слуга народа» – 6, «За будущее» – 5, у ЕС и «Батькивщины» – по 4 депутата.

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Автор: Виталий Кохан