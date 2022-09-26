В прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривень продали памятник Ленину.
Об этом сообщает мэр города Вадим Лях на своей странице в социальной сети Facebook.
"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который длительное время пылился на КАТП, продан за 747 тысяч 446 гривень", - написал городской голова.
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Лях отметил, что полученные от продажи деньги направят на выплату помощи за разрушенное жилье.
Памятник Ленину стоял на центральной площади Славянска с 1976 года. Его демонтировали 3 июня 2015 года.