Имя покупателя не назвали.

В прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривень продали памятник Ленину.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который длительное время пылился на КАТП, продан за 747 тысяч 446 гривень", - написал городской голова.

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Лях отметил, что полученные от продажи деньги направят на выплату помощи за разрушенное жилье.

Памятник Ленину стоял на центральной площади Славянска с 1976 года. Его демонтировали 3 июня 2015 года.

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