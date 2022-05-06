Из Северодонецка сегодня эвакуированы только три человека, при том, что в городе остается еще как минимум 15 тыс. человек.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Желающих выехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое... Для оставшихся мы пытаемся сейчас по максимуму завезти гуманитарную помощь, ведь следующие три дня будут тяжелыми", – сообщил Гайдай.
Он отметил, что завтра эвакуация из города продолжится.
По его словам, противник пытается окружить Северодонецк, оккупанты пробиваются по разным направлениям.
"Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", – рассказал Гайдай.