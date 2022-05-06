При этом в городе остается не менее 15 тыс. человек.

Из Северодонецка сегодня эвакуированы только три человека, при том, что в городе остается еще как минимум 15 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Желающих выехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое... Для оставшихся мы пытаемся сейчас по максимуму завезти гуманитарную помощь, ведь следующие три дня будут тяжелыми", – сообщил Гайдай.

Он отметил, что завтра эвакуация из города продолжится.

По его словам, противник пытается окружить Северодонецк, оккупанты пробиваются по разным направлениям.

"Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", – рассказал Гайдай.

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