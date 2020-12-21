Городской голова сообщил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Мэр Одессы Геннадий Труханов излечился от COVID-19.

Читайте такжеТруханов победил на выборах мэра ОдессыКак передает корреспондент УНИАН, об этом сам Труханов заявил сегодня во время заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

"Получил отрицательный результат теста. Чувствую себя хорошо", - сказал мэр.

COVID - 19 у Труханова: что известно

9 декабря стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов инфицировался COVID-19.

11 декабря он был госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу и помещен в боксированную палату с двумя другими пациентами. Медики оценивали его состояние как средней тяжести.

16 декабря Труханова выписали из больницы для дальнейшего амбулаторного лечения. Мэр заявил, что не хочет занимать место в палате, учитывая ежедневное увеличение количества больных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая