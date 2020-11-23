Подача горячей воды будет прекращена уже с 26 ноября.

В Евпатории "власти" решили отключить горячую воду до конца года.

Об этом сообщает РИА Новости.

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"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Отметим, ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.

Ситуация с водой в Крыму:

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Автор: Екатерина Лиманская