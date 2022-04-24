Ситуация в Херсоне и области напряженная, оккупанты намерены провести там псевдореферндум для создания "ХНР".
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Война в Украине: что происходит в Херсоне и области сегодня, 24 апреля
06:10, 24.04.220 мин. 64
УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Херсоне на фоне российской агрессии в Украине.
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