Война в Украине: что происходит в Херсоне и области сегодня, 24 апреля

УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Херсоне на фоне российской агрессии в Украине.

Ситуация в Херсоне и области напряженная, оккупанты намерены провести там псевдореферндум для создания "ХНР". Следите за онлайн-трансляцией происходящего в Херсоне и области в субботу, 24 апреля:

Помогите проекту

Поддержите нас