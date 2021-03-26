В Днепре правоохранители уничтожили полторы тонны оружия. Его доставили на завод, где положили в печь и сожгли.
Читайте такжеРада не поддержала легализацию короткоствольного оружияКак говорится в сюжете ТСН, более тысячи единиц огнестрельного, травматического и холодного оружия под охраной полиции привезли на завод, загрузили в большой ковш, а затем отправили прямо в печь.
Это оружие в основном было вещественными доказательствами, которые суд после приговоров отправил на утилизацию, или же оружие, которое люди сдали в правоохранительные органы добровольно.
Сжигали оружие на заводе, где производят рельсы для трамваев и метро.
Полиция напоминает, что незаконное обращение с оружием влечет наказание в виде до семи лет лишения свободы. Поэтому советуют гражданам сдавать нелегальное оружие правоохранителям.
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