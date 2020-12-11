Ранее генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам тюрьмы из-за халатности, которая привела к катастрофе Ил-76 и гибели военнослужащих.

Коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор генерал-майору Виктору Назарову, которого приговорили к 7 годам тюрьмы из-за катастрофы Ил-76 и гибели 40 военнослужащих и 9 членов экипажа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Читайте такжеДело о сбитом боевиками самолете ВСУ: генерал Назаров попросил суд его оправдать (видео)«Сегодня коллегия судей Днепровского апелляционного суда приняла решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова и представителя Министерства обороны Украины на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 27 марта 2017 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Назаров обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе), и приговорен к 7 годам лишения свободы.

В последнем слове в Днепровском апелляционном суде Назаров свою вину не признал.

Генерала не взяли под стражу в зале суда, он имеет право на кассационную жалобу в Верховном суде.

Сбивание боевиками самолета Ил-76 с военнослужащими на борту: что известно

Самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года на территории Луганской области. Все, кто был в самолете, погибли.

27 марта 2017 года суд в деле о сбитом Ил-76 признал виновным в халатном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям, генерал-майора Виктора Назарова, который отвечал за отправку самолета и на момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Назаров был приговорен к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию.

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Автор: Раиса Юргель