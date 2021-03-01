Владельцы малого бизнеса просят власти ослабить ограничения в отношении них, установленные правительством.

В Черновцах около 50 предпринимателей принимают участие в акции протеста под зданием областной государственной администрации, требуя от властей отменить ограничения, введенные для малого бизнеса в условиях «красной» карантинной зоны.

Читайте такжеЕще семь областей могут перевести в" красную " зону карантина - ЛяшкоКак передает корреспондент УНИАН, участники пикета держат в руках плакаты «Нет уничтожению малого бизнеса». Они требуют встречи с руководством ОГА, от которого ожидают объяснений о необходимости усиления карантинных ограничений в «красной» зоне.

«Мы хотим работать, а эти ограничения для нас длятся уже год. Недавно люди закупили товары на весну, а теперь нас хотят закрыть. Будем просить власть пойти нам навстречу", - сказал один из участников пикета, предприниматель Василий.

Во время акции протеста пикетчики написали обращение в адрес председателя ОГА Сергея Осачука и городского головы Романа Кличука с просьбой приложить усилия для того, чтобы власть смягчила карантинные условия для бизнеса.

«Красная» зона карантина в Черновицкой области: что известно

С сегодняшнего дня, 1 марта, Черновицкая область отнесена к «красной» зоне карантинных ограничений. Соответствующее решение 27 февраля приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В "красной" зоне действуют жесткие ограничения: запрещена работа заведений питания, развлекательных заведений, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений (кроме детских садов), спортзалов. Также в Черновицкой области запрещена работа всех непродовольственных рынков.

Кроме того, с 27 февраля по 9 марта включительно в Черновицкой области будут действовать ограничения, которые ввела областная комиссия по ТЭБ и ЧС – запрещена работа заведений общественного питания, учебных заведений и развлекательных центров.

За прошедшие сутки в Черновицкой области выявили 335 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в регионе болезнь выявлена у 55 тысяч 129 человек, из них 45 тысяч 111 человек выздоровели, а 1006 жителей области умерли.

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Автор: Николай Кобылюк