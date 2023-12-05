Помощь сиротам, детям героев, детям-переселенцам – глубокое дело для нации. Но вопрос в том, как мы это делаем. Когда два раза в год - 1 июня (День защиты детей) и на Святого Николая - у нас психоз вокруг детей, он никому не идет на пользу.

Первое-не нормально предлагать чужому ребенку сладости. И речь не только о том, что детям не надо есть конфеты. Но и о том, что способ кормления у каждой семьи, у каждого ребенка – свой.

Но это-малейшая беда. Большая проблема в том, что мы очень легко вмешиваемся в жизнь других людей. Мы думаем, что так можно. Например, детям в школу принесут конфеты, потому что они переселенцы, или приедут с подарками к детям героев. Но дети об этом не просили! Это вмешательство. Даже, если та семья очень бедная, это вмешательство, напоминание о том, что ребенок потерял... поймите, когда что – то дарит мама – это одно, а когда незнакомый человек-это нарушение границ. Это на самом деле насилие. Конфеты могут поранить.

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Конфиденциальность В здоровом обществе-это базовое право, которое дает нам чувство достоинства. Это о многообразии, о том, что мы можем оставаться сами собой.

Многим в нашей стране кажется, что у ребенка нет частной жизни. Но его нет именно потому, что мы его постоянно нарушаем. Как следствие, люди вырастают и продолжают нарушать частную жизнь уже другого поколения. И так мы никогда не выйдем из этого круга советщины, из глобального интерната.

"Помощь" детским домам-вообще аморальная история. В первую очередь, потому, что эти концлагеря должны прекратить существование в Украине. Они признаны в Европе, во всем мире местами несвободы. Детей собирают в стадо, нарушаются все их права. Если не должно существовать детских домов, то не должно существовать и этих наездов с едой или подарками два раза в год.

Ведь после дня Святого Николая в интернате начнут продавать или выменивать подарки на сигареты. Заработает маленькая Интернатская коррупция, и подарки понесет к дому воспитатель. Последствия необдуманных действий могут быть серьезные.

Поэтому, если говорить о детских домах, лучшая забота о детях-помочь им найти семью, людей, которые будут заботиться не дважды в год, а все время. В этом заключается базовая потребность человека. А все остальное-это для удовлетворения не ее потребностей, а наших ("быть добрыми" ," быть классными" ," быть лучше чем соседи")…

Нарушение личных границ-основа тоталитарного состава общества, и широко практикуется оккупантом. К сожалению, многие этого не понимают, люди апеллируют: "у моего ребенка будет праздник, а у тех бедненьких детей не будет! Это забота". Но на самом деле – это не она. Это не исправление бедности…

Напоследок, несколько советов. Во-первых, если вы уже набрали подарков "бедным детишкам", привезите их в больницы, но заранее спросите, уместно ли это.

Во-вторых, если хотите что-то сделать на праздник, надо делать это приватно. Узнайте, чего хочет конкретный ребенок, пусть он напишет письмо Санте или Святому Николаю. Ведь, когда ребенок получает то, что он хочет, он автоматически получает контроль над своей жизнью.

В-третьих, если это ребенок, у которого погиб папа, можно прислать подарок маме, и пусть она сама принесет его ребенку. Отдать подарки семье заранее, чтобы ребенок получил их от близкого человека, – очень правильно.

Виктория Федотова, руководитель ОО Мартин-клуб