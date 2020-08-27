Главные новости Украины за 27 августа: суточный антирекорд смертности от COVID-19 и подорожание газа

В Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине за сутки установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19. "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в сентябре.

Ситуация с коронавирусом

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло на 1 974. При этом умерли 49 больных, что является антирекордом по количеству смертей от COVID-19 в сутки.

Всего в Украине с начала пандемии болезнь COVID-19 диагностировали у 112 059 человек. Выздоровели от коронавируса 54 217 пациентов, 2 403 человека - скончались.

Подорожание газа

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на газ для населения в сентябре на уровне 4,7 гривни за куб. м, что на 45,2% выше, чем месяцем ранее.

Перемирие на Донбассе

За сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучали возле Марьинки.

Наблюдатели ОБСЕ, в свою очередь, зафиксировали за сутки 11 нарушений перемирия на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 27 августа 2020

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Автор: Алина Вишневская