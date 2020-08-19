цей матеріал доступний українською

Главные новости Украины за 19 августа: перемирие на Донбассе и антирекордное число новых случаев коронавируса

09:28, 19 августа 2020
Общество
205 0
Главные новости Украины 19 августа 2020 / REUTERS

Антирекорд новых случаев коронавируса

Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло на 1 967 человек. Это является очередным антирекордом для страны.

Всего с начала пандемии зафиксировано 96 403 случая инфицирования коронавирусом, из них 2 144 - летальные, 49 737 пациентов выздоровели.

Перемирие на Донбассе

За сутки на всех участках ответственности подразделений ООС обстрелов со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Главные новости Украины: что важно знать 19 августа 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter