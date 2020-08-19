Главные новости Украины за 19 августа: перемирие на Донбассе и антирекордное число новых случаев коронавируса
09:28, 19 августа 2020Общество
205 0
Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.
Главные новости Украины 19 августа 2020 / REUTERS
В Украине - антирекорд новых случаев заболевания COVID-19. Со стороны оккупантов на Донбассе сейчас наблюдается тишина.
Антирекорд новых случаев коронавируса
Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло на 1 967 человек. Это является очередным антирекордом для страны.
Всего с начала пандемии зафиксировано 96 403 случая инфицирования коронавирусом, из них 2 144 - летальные, 49 737 пациентов выздоровели.
Перемирие на Донбассе
За сутки на всех участках ответственности подразделений ООС обстрелов со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
Главные новости Украины: что важно знать 19 августа 2020
- В Украине проверят получателей субсидий: кого заставят вернуть деньги
- В Украине дешевеет доллар: курс валют на сегодня
- Посольство США обеспокоено запугиванием журналистов в Украине
- В Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса
- "Может сесть в машину и поехать в Донецк": политолог назвал плюсы и минусы включения Фокина в ТКГ
- Раненым на Донбассе военным Сухопутных войск выплатят премии
- МОН продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter