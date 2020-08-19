Главные новости Украины за 19 августа: перемирие на Донбассе и антирекордное число новых случаев коронавируса

Украина уже который месяц живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

В Украине - антирекорд новых случаев заболевания COVID-19. Со стороны оккупантов на Донбассе сейчас наблюдается тишина.

Антирекорд новых случаев коронавируса

Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло на 1 967 человек. Это является очередным антирекордом для страны.

Всего с начала пандемии зафиксировано 96 403 случая инфицирования коронавирусом, из них 2 144 - летальные, 49 737 пациентов выздоровели.

Перемирие на Донбассе

За сутки на всех участках ответственности подразделений ООС обстрелов со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Главные новости Украины: что важно знать 19 августа 2020

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Автор: Алина Вишневская