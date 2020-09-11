В Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Оккупанты на Донбассе не прекращают нарушать ранее объявленное перемирие.
Новый суточный антирекорд коронавируса
В Украине за сутки зарегистрировали 3 144 нових больных COVID-19, что стало новым антирекордом по суточному приросту.
Всего с начала пандемии подтверждено 148 756 случаев заражения коронавирусом. Скончались 3 076 больных, вылечились - 67 005 человек.
Перемирие на Донбассе
За сутки боевики на Донбассе три раза нарушили перемирие, открыв огонь.
Участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что общую "инспекцию" позиций ВСУ на Донбассе при участии боевиков отменили, скорее всего, из-за ультимативных требований России.
Карантин в Украине
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что благодаря введенному в Украине карантину удалось спасти много жизней.
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