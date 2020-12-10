В Минобороны отмечают, что одним из последних масштабных проектов ДССТ под его руководством стало успешное завершение строительства лагерного городка полигона «Широкий лан».

Сегодня умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) Николай Мальков.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.

Отмечается, что более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины. Одним из последних масштабных проектов ГССТ под руководством Малькова стало успешное завершение строительства лагерного городка полигона «Широкий лан».

Николай Мальков: жизнь

Николай Мальков родился 16 мая 1952 года в г. Тобольск Тюменской области.

За годы службы генерал-лейтенант был награжден 26 орденами, медалями, знаками отличия, удостоен почетных званий «Заслуженный строитель Украины» и «Почетный работник транспорта Украины».

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Автор: Надя Пришляк