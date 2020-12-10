Сегодня умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) Николай Мальков.
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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.
Отмечается, что более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины. Одним из последних масштабных проектов ГССТ под руководством Малькова стало успешное завершение строительства лагерного городка полигона «Широкий лан».
Николай Мальков: жизнь
- Николай Мальков родился 16 мая 1952 года в г. Тобольск Тюменской области.
- За годы службы генерал-лейтенант был награжден 26 орденами, медалями, знаками отличия, удостоен почетных званий «Заслуженный строитель Украины» и «Почетный работник транспорта Украины».
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