Умер один из самых известных дикторов Украины Николай Козий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Общественного радиовещания Дмитрий Хоркин.
"Умер Николай Козий - легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1 + 1. Ему было 79 лет. Голос эпохи", - написал Хоркин.
Козий умер 7 сентября в возрасте 79 лет.
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Кто такой Николай Козий
Николай Козий - украинский актер дубляжа и диктор. Его считают одним из лучших украинских радиодикторов.
Участвовал в дублировании и озвучивании таких фильмов как «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалов «Альф», «Коломбо», мультсериалов «Паровозик Томас и его друзья» и «Трансформеры». Николай Козий также озвучивал рекламные ролики.
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