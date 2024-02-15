Ее второй этап предусматривает некоторые послабления в отношении старых долгов бизнеса.

Национальный банк Украины (НБУ) работает над созданием системных предпосылок, которые позволят реализовать все три этапа валютной либерализации.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Мы находимся в условиях неопределенности, поэтому мы не можем закладывать прогноз валютной либерализации с конкретными датами, мы работаем над созданием системных предпосылок, которые позволят реализовать три этапа валютной либерализации. Перейдя на гибкий курс, мы убрали множественность курсов, сейчас имеем два курса, и спред между ними сократился до почти 2%", - сказал он.

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Он отметил, второй этап валютной либерализации - это послабление для торгового финансирования и обслуживания старых долгов бизнеса.

Пышный добавил, что НБУ хочет создать предпосылки, которые облегчат работу каждого предприятия. В то же время Нацбанку придется действовать в условиях ограниченности ресурсов, а именно международной помощи и экспортной выручки.

"Экспортная выручка, которая не возвращается в страну, за время войны вдвое выросла, и это проблема, о которой надо говорить. Мы бегаем по схемам фиктивного импорта, которые обескровливают золотовалютные резервы. Мы понимаем, насколько важно дать бизнесу больше кислорода. Мы хотим двигаться по стратегии либерализации, и мы будем по ней двигаться", - отметил глава НБУ.

Он подчеркнул, что переход к гибкому курсу в условиях войны - сложный, но нужный проект, чтобы экономика абсорбировала и внутренние, и внешние воздействия.

Напомним, в рамках второго этапа смягчения валютных ограничений НБУ планирует разрешить бизнесу платить проценты зарубежным кредиторам.