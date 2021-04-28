Эксперты подчеркивают: перестаньте быть эмоционально зависимыми друг от друга, и все будет намного проще.

Отношения проходят через различные изменения. Они никогда не будут такими же, как во время фазы влюбленности, поэтому важно определить проблему и решить ее.

Во многих кризисных отношениях есть решение, если оба партнера ищут его, пишет издание Мое здоровье.

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Большинство причин кризиса в отношениях обычно возникают из-за убеждений, которые глубоко укоренены в современном обществе. Предлагаем разобраться поподробнее.

"Не волнуйтесь, я изменю его (ее)"

Одной из главных причин того, что отношения могут испортиться, мнение, что можете изменить другого человека, если будете вместе. Это серьезная ошибка, которую часто совершают бессознательно. Во время фазы влюбленности можно легко верить, что это действительно возможно. Например, партнер курит, и вам это не нравится? "Это не имеет значения, он изменится". Вам не нравится, как он одевается? "Я могу заставить его изменить это".

Все это не очень реалистично, ведь люди обычно не меняются. И заставить это сделать невозможно. Не нужно вступать в отношения, ожидая, что человек изменится. Вы должны принять его таким, как он есть.

"Без тебя я никто"

Другая причина того, почему отношения в постоянном кризисе, заключается в полной зависимости от партнера. Общество, в котором мы живем, считает, что отношения чрезвычайно важны. Хуже того, идеи и сказки, которые мы видим в фильмах, все еще популярны. Все это усиливает страх быть одиноким. За это эмоциональная зависимость может найти поле для размножения. Нельзя позволить своему счастью зависеть от того, чтобы кто-то другой был рядом. Если они оставят вас, вы действительно станете никем? А кем тогда были раньше?

Возможно, вы не знаете, как ответить на это, потому что из-за своей зависимости вы забываете, кто вы есть. Поэтому, если партнер оставит вас, вы будете чувствовать себя потерянными.

"Это твоя вина. Ты это знаешь"

Может показаться, что взять на себя ответственность за ошибки, которые совершаете, это ужасная вещь. Когда что-то происходит в отношениях, эта склонность избегать вины может быть настолько сильной, что можете перекладывать ее на другого человека. Без сомнения, это создает бесчисленные ссоры между влюбленными. Каждый всегда хочет быть прав.

Быть в отношениях значит быть в команде, а в ней игроки не атакуют друг друга. Старайтесь разговаривать, сопереживать, слушать другую точку зрения и делать все это спокойно.

Это поможет избежать многих проблем в ваших отношениях. К сожалению, общение между партнерами иногда не самое лучшее, и это может разрушить отношения.

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Автор: Иван Бойко