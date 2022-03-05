Он выразил восхищение сопротивлением оккупантам в разных населенных пунктах Украины.

Народ Украины вместе выдержал удар и вместе отстроит государство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вольный народ! Ты сейчас - на высоте своего духа. На максимуме возможностей", - отметил он.

По словам президента, люди разных профессий, "миллионы людей, которые стали одним целым, сверхдержавой духа", "мы все вместе выдержали удар, мы все вместе восстановим нашу державу".

Зеленский добавил, что это не просто слова и вера, а это уверенность, это наша реальность, "которая ежедневно подпитывается энергией наших людей, нашего сопротивления, нашего протеста".

Он отметил, что Херсон, Мелитополь, Бердянск, Конотоп, много городов и городков, сельских общин ежедневно выгоняют оккупантов "своей решительностью, единством".

Зеленский вспомнил об акциях против оккупантов в Херсоне, Конотопе. "Площадь Свободы в Херсоне - это вся Украина. Улицы Конотопа, где местные кричат на оккупантов, - это Украина.

Украина, которую мы знаем, любим, защищаем и не отдадим никакому врагу", - подчеркнул президент Украины.