НАБУ не нашло подтверждений незаконного обогащения нардепа Халимона

Производство закрыли, а подозрение не сообщили из-за отсутствия доказательств.

Детективы НАБУ, которые в течение 2023-2024 годов проводили досудебное расследование в отношении нардепа от партии "Слуга народа" Павла Халимона, не нашли доказательств его незаконного обогащения. Об этом сообщило НАБУ в ответ на информационный запрос интернет-издания RegioNews.

"Детективы Национального бюро осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве №42023000000000096 от 26.01.2023 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины. В связи с отсутствием в указанном производстве доказательств для сообщения о подозрении упомянутому в обращении лицу (Павлу Халимону – ред.) либо другим лицам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение – ред.), 19.12.2024 было принято решение о его закрытии", – сообщили в НАБУ.

Напомним, это дело касалось покупки Халимоном особняка в центре Киева в начале полномасштабной войны. Согласно договору купли-продажи особняка на Печерских холмах в столице, который оказался в распоряжении издания "Украинская правда", дом вместе с земельным участком площадью 10 соток стоил 10,3 млн грн. При этом, по данным сайтов по продаже недвижимости, дома аналогичной площади стоят около 50-60 млн грн. Продавцом был один из митрополитов ПЦУ, который заявил, что продал особняк дешевле, поскольку срочно нужны были деньги, а реальную цену "никто не предлагал по многим причинам". Согласно данным из реестра, владельцем особняка является не сам народный депутат, а Анастасия Котеленец, которая является гражданской супругой Халимона.

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Именно после публикации этого расследования НАБУ и открыло уголовное производство, однако после двух лет досудебного расследования детективы не смогли найти доказательства незаконного происхождения средств, на которые семья нардепа приобрела недвижимость.