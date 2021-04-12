До сих пор действовало распоряжение о начале приема документов в первые классы с 12 апреля.

В Киеве прием детей в первые классы планируют начать в мае.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в Facebook.

«Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае. В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены приостановить прием детей в первые классы школ Киева, который должен был начаться сегодня. О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем", - отметил он.

По его словам, город ждет стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Киевской городской госадминистрации сообщили, что с 12 апреля школы Киева начнут прием документов в первые классы.

7 апреля департамент образования и науки обнародовал приказ о приостановлении решения о начале такого приема с 12 апреля.

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Автор: Инна Андалицкая