На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон

Николай Богар проживал в Подвиноградове Закарпатской области.

13 мая в возрасте 62 года умер ромский барон Николай Богар, проживавший в Подвиноградове Закарпатской области.

Читайте такжеСвободно гуляли по селу: полиция взялась за директора дома престарелых, где умерло трое инфицированных пенсионеров

Об этом изданию Pershij сообщил депутат Ужгородского городского совета Мирослав Горват. По его словам, мужчина умер от коронавируса.

У Богара есть 12 детей – семь сыновей и пять дочерей, а также 60 внуков и 12 правнуков.

В 2018 году в сети появилась информация, что на 60-й день рождения Богара пришло около 400 гостей, а семеро сыновей юбиляра подарили отцу раритетный автомобиль ГАЗ-13 "Чайка".

Как сообщал УНИАН, в Украине запустят новый вид тестирования на коронавирусную инфекцию – так называемый метод ИФА – иммуноферментный анализ.

Читайте также: