На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон
09:08, 14 мая 2020Общество
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Николай Богар проживал в Подвиноградове Закарпатской области.
Богар умер от коронавируса / pershij.com.ua
13 мая в возрасте 62 года умер ромский барон Николай Богар, проживавший в Подвиноградове Закарпатской области.
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Об этом изданию Pershij сообщил депутат Ужгородского городского совета Мирослав Горват. По его словам, мужчина умер от коронавируса.
У Богара есть 12 детей – семь сыновей и пять дочерей, а также 60 внуков и 12 правнуков.
В 2018 году в сети появилась информация, что на 60-й день рождения Богара пришло около 400 гостей, а семеро сыновей юбиляра подарили отцу раритетный автомобиль ГАЗ-13 "Чайка".
Как сообщал УНИАН, в Украине запустят новый вид тестирования на коронавирусную инфекцию – так называемый метод ИФА – иммуноферментный анализ.
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