Благодаря договоренностям команды нардепа Валерия Стернийчука и БФ "Шведский центр помощи" со шведами на Волынь удалось привлечь инвестиции для строительства жилья для переселенцев.

Небольшое село Озеро в Волынской области, что в Киверцовской общине, со временем станет примером для всей Украины. Реализации проекта также способствовали Волынская ОВА и Офис президента. Шведским меценатам удалось построить городок для более 150-ти внутренних переселенцев. Всего здесь будет жить 300 человек, а это более 50 украинских семей, которые потеряли жилье из-за полномасштабного вторжения россии.

Мини-городок организовали на территории оздоровительного лагеря благотворительного фонда "Шведский центр помощи". С первых дней войны помещение лагеря стало местом пребывания переселенцев. А дальше началась работа, чтобы максимально утеплить и расширить площадь для строительства. Для этого требовалась мощная команда.

15 августа на территорию городка уже приехал первый грузовик со строительными материалами из Швеции, а впоследствии еще четыре машины разгрузились среди леса, чтобы построить жилье в крайне короткие сроки.

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Народный депутат Украины – Валерий Стернийчук, который с первых дней войны занимается переселенцами, говорит:

"Именно в Киверцовской общине на Волыни, благодаря дружбе со шведами и директором фонда "Шведский центр помощи" Сергеем Порохнавцем, мы реализуем проект – жилье для переселенцев. Сюда приехали материалы из Швеции вместе с бригадой специалистов, которые выполняют все работы. Волыняне сегодня черпают полезный опыт. Нам будет чем гордиться и нам будут за это благодарны. Но самое главное – мы делаем это бескорыстно, ведь сверхважно создать комфортные условия для украинцев, которые остались у нас на Волыни. Мы очень скоро все достроим и расширим наши горизонты!".

"Главное дать людям ощущение комфорта и внимания, не зависимо от того, откуда они приехали, Волынь станет для них еще одним домом", – убежден член координационного центра ОВА – Назар Романюк, который занимается строительством городка.

Сейчас строители уже завершают ремонт спального помещения общей площадью 300 квадратных метров и столовой. За время реализации проекта перекрыли 750 квадратных метров крыши. Для работы использовали более 100 тонн строительных материалов. Сейчас здесь живут переселенцы, которые всем обеспечены: жильем, едой, одеждой, при необходимости – медициной. Остальная часть помещений уже готова на 70%. После завершения строительства здесь расселят еще 150 человек, у них будут теплые, опрятные условия для жизни. Именно так село Озеро, Киверцовской общины на Волыни, стало их вторым родным домом.