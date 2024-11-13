На Прикарпатье создают инклюзивный центр для детей с травмой войны

Киевские волонтеры будут заботиться о детях Ирпеня, Бучи, Харькова, Николаева - в Болехове на Ивано-Франковщине. На территории инклюзивного центра, а это 2,8 га, согласно строительной документации будут расположены: жилые и лечебно-восстановительные помещения, дендро-парк, контактный зоопарк, бассейн, инклюзивные физмайданчики, теплицы со свежими овощами.

Фундаторами проекта выступили работники крупнейших финансовых компаний Украины (от уборщицы до директора): "Магнат", "Октава Финанс", "Абсолют Финанс". Задействованы платформы БФ "Коготь" и ООО "Дриада +".

"С первых дней российского вторжения 2022 года женщины-волонтеры спасали детей из пригородов Киева, - рассказывает инициатор проекта Оксана Бродовская, инвестор и волонтер БФ "Коготь", - Затем - из Николаева и Харьковской области. Искалеченных, истекающих слезами и кровью, мы пристраивали их в безопасности, сопровождали в Ворохту, во вспомогательный центр на территории отеля. Имели дело с детьми, которые спасая свою жизнь, прошли пешком 17 км по железнодорожным путям до вокзала, где и нашли волонтеров. С детьми, у которых на глазах были расстреляны родители. С детьми, родители которых в плену. Мы, собственно, пополняли этими малышами свои семьи. На сегодняшний день таких детей у нас 78. Пришло время создать уникальное лечебно-воспитательное учреждение. Почему для создания выбрали Ивано-Франковскую область? Условия и ландшафт Болеховщины способствуют быстрому выздоровлению и восстановлению. Здесь почти не бывает воздушных тревог".

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Городок в тихой, экологической зоне, где есть две школы, больницы. Болеховская община получает свои плюсы от реализации проекта: новые связи и возможности, учеников, рабочие места, доход в бюджет. А воспитанники - родительскую опеку.

Болеховский городской совет должен предоставить соответствующий участок в аренду уже на следующей неделе - 20 ноября 2024 года. Участок уже сдавался общиной в аренду другим пользователям, помещения на участке для детей уже выкуплены волонтерами. Теперь эта территория сможет служить детям и стать символом беспрецедентной поддержки, взаимодействия, консолидации украинского общества, которое продолжается с 24 февраля 2022 года.

"Мы работаем с завтрашним послевоенным состоянием всей страны, - говорит Заслуженный педагог Украины Оксана Бродовская, - когда мы возвращаем счастье в жизнь детей - выполняем главную миссию, не менее важную, чем принятие мудрых военных решений".

Благотворительный гуманитарный проект поддерживали, награждали и отмечали, в течение 2022-2024, государственные деятели Украины и боевые командиры ВСУ: