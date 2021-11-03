СМИ пишут, что протестующие выступали с требованием "убрать евреев из органов управления".

Под одесской мэрией на митинге противников вакцинации утром 3 ноября спикер заявил, что страна захвачена "сионистской террористической организацией, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, поставившей перед собой цель уничтожение цивилизации".

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная еврейская община Украины и публикует видео.

Читайте такжеВ Киеве во время подготовки к праздничному маршу участник выкрикивал антисемитские высказывания (видео)Данное высказывание является проявлением антисемитизма и затрагивает пункт Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине": выражение ложных сведений, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения, а согласно международному определению антисемитизма IHRA, затронут пункт: высказывание лживых, бесчеловечных, демонизирующих или стереотипных утверждений о евреях или о власти евреев.

СМИ пишут, что протестующие выступали с требованием "убрать евреев из органов управления и медучреждений".

Объединённая еврейская община Украины обращается с заявлением в полицию Одессы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Григорий Бондарь