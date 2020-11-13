Летний домик в обычном дачном кооперативе стал туристической приманкой Херсонской области.
Читайте такжеМузей в Пирогово закрыли на карантин из-за коронавирусаОб этом говорится в сюжете ТСН.
«Стилизованный средневековый замок, построенный по японской технологии, да еще и с драконом на крыше», – говорится в сюжете.
Отмечается, что дракон держит в лапе жемчужину и пускает дымок из пасти, а еще отпугивает птиц и привлекает прохожих.
«Все просят сфотографироваться. Говорят – необычно», – отметила владелица домика.
Вдохновили женщину команда строителей с художественным образованием и сериал «Игра престолов».
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