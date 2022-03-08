Местные жители сравнивают их с действиями сталинистов в годы Голодомора.

На Черниговщине российские военные прибегают к грабежам и мародерству.

Как сообщили УНИАН в региональном управлении сил теробороны "Север" ВСУ, от бесчинств оккупантов страдают пригородные села Чернигова.

Согласно информации, 28 февраля вражеские войска захватили с. Шестовица.

"С того дня начали отбирать у местных деньги, драгоценности и мобильные телефоны. Не имея нормального логистического обеспечения, оккупанты рыщут по домам в поисках еды. На сегодня в селе вырезали весь домашний скот и птицу", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказывают, что русские забирают последнее у пожилых людей, как в свое время большевистские сталинисты в годы Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, похожие сообщения поступают от жителей сел Ивановка и Михайло-Коцюбинское, которые тоже заняты оккупационными войсками.