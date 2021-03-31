Зуб за зуб. Можно ли защитить себя от медиков-непрофессионалов и мошенников

Украину один за другим сотрясают скандалы с участием людей "в белых халатах": то дантист годами издевается над детьми, то стоматолог пытается убить пациентку… УНИАН поговорил с юристами, реально ли наказать врачей и как защитить себя от получения таких медицинских "услуг".

В начале этого года произошло несколько скандальных историй с дантистами-антигероями. Не так давно столичная прокуратура сообщила о враче, которого подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен. До этого много шуму наделало видео, снятое в стоматологическом кабинете в Ровно, на котором стоматолог Инна Кравчук силой удерживает перепуганного мальчика, затем «успокаивает» его ударами головой о стоматологическое кресло. Оказалось, что врач срывалась не единожды, и несколько малышей вышли из ее кабинета не только с пломбами, но и синяками, ссадинами.

Увы, клятва Гиппократа не мешает некоторым медикам быть жестокими, расчетливыми мошенниками и допускать непозволительные медицинские ошибки. Редакция УНИАН поговорила с пострадавшими и экспертами о том, реально ли наказать таких врачей, и как обезопасить себя от стоматологов-непрофессионалов.

«Она – дьявол»

Первое, подготовительное судебное заседание по делу стоматолога, которая била маленьких пациентов в Ровно, было назначено на 30 марта. Адвокат пострадавших Ярослав Калька, говорит, что заявление в полицию написало пятеро семей. Но реальное число малолетних жертв стоматолога может быть больше. Дети в кабинете у мучительницы проходили через такой стресс, что жаловались потом родителям: «Она – дьявол». Мамы и папы часто не придавали значения словам ребенка, списывая на «обычный» страх перед стоматологом. Только когда разгорелся скандал, увидев видео, снятое камерами наблюдения в стоматологической клинике, родители поняли, что дети не преувеличивали.

Стоматологу сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам (карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до года). Кроме этого, Инну Кравчук могут осудить по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» (карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.

«Наши суды работают так, что давать прогнозы - дело не благодарное. Но думаю, что через несколько месяцев мы услышим приговор», - оптимистично рассказывал УНИАН Ярослав Калька.

Поскольку дело приобрело большой резонанс, касается детей, его прогноз может быть верен. Но пострадавшие могут и годами ждать решения суда.

«Реальных сроков врачи почти не получают»

Стоматолог Татьяна Тимощук из Броваров еще в 2015-м сломала челюсть Максиму Матушкину из Калиновки (Киевская область). Произошло это, когда медик вырывала зуб мудрости.

«Я бы сказал, она не вырывала, а выбивала зуб. Раздробленная челюсть заживала несколько месяцев, я по сей день не чувствую правую сторону челюсти, губу», - рассказал Максим УНИАН.

Мужчине пришлось делать не дешевую операцию, и через время он обратился в полицию, в надежде наказать медика за ошибку и получить компенсацию в 100 тысяч гривень. Весной 2017-го дело передали в суд. Весной 2021 приговор еще не оглашен.

«Мне уже просто стыдно ходить на заседания суда. То кто-то болеет, то что-то меняется, что что-то переносится. Прошли годы, а еще ничего толком не началось. Но это дело принципа, дело уже не в деньгах. У меня болела мама, онкология, и вместо того, чтобы помогать ей, я тратил время и деньги на лечение челюсти», - рассказывает Максим Матушкин.

Любопытно, что, пока идет суд, Татьяна Тимощук продолжает вырывать зубы. В группе Броваров в Facebook УНИАН нашел и тех, кто ее рекомендует как стоматолога, и тех, кто ее работой крайне недоволен. «Мне она полечила еще плюс два здоровых зуба, просто, чтобы денег заработать. Жалею, что к ней попала. Но люди ее хвалят», - пишет Виктория Коваль.

Продолжает работать и кабинет Инны Кравчук в Ровно. Врач – не госслужащий, его не могут отстранить на время следствия, а владелица клиники сама себя не уволит.

Какие же приговоры уже выносились врачам в Украине? Об этом УНИАН спросил у юристов.

По словам адвоката по медицинскому праву ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Аллы Цымановской, реальных сроков лишения свободы врачи почти не получают.

«В едином государственном реестре судебных решений есть приговоры, когда суд мог освободить виновного от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с определенным испытательным сроком, а есть и такие, где судья освобождает от основного и дополнительного наказания на основании Закона «Об амнистии». Кроме этого, существует практика соглашений между прокурором и обвиняемым о признании виновности, с назначением более мягкого основного наказания, чем указано в санкции статьи (штрафа). Также, судя по судебной практике, виновный может быть освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Реальных сроков лишения свободы врачи почти не получают», - говорит она.

«Раз в неделю у стоматолога кто-то умирает»

Описанные выше истории - пример вопиющего непрофессионализма. Но комментарии в соцсетях вскрывают целый пласт необъяснимой жестокости медиков, которая в нашей стране почему-то считается нормой. Если ребенок приходит заплаканный из детского садика или школы, родители спешат в полицию, но рыдания у стоматолога (впрочем, и у других врачей) почему-то не вызывают такой реакции.

Под постом Офиса Генпрокурора в Фейсбук об Инне Кравчук есть такой комментарий: «Я отец трехлетнего сына, которому пытались лечить зубы в детской стоматологии. Это действо не для слабонервных. Ребенок в три года даст себе сверлить зубы?! Может, 1% даст. А выглядит это так: отец садится в кресло, на него сажают ребенка, и он держит, что есть сил, и руками, и ногами. Мать стоить рядом, помогает и ревет от этого тоже. Ребенок, конечно, кричит, что бешеный, вырывается, кусается, царапается (и это вообще-то спокойное дитя), - пишет Роман Процик. - Так вот, два раза мы так старались полечить зубы, не удалось. Тогда пришлось прибегнуть к общему наркозу. Я вам скажу, это еще страшнее, когда трехлетнего ребенка вводят в полный наркоз. Эти полчаса показались бесконечными, а потом еще и отдают ребенка в полубессознательном состоянии, и ты везешь его домой. А дома еще около 3-4 часов он потихоньку приходит в себя. Это очень страшно».

Важно не только то, что стоматологи фактически поощряют «легкие телесные» руками родителей. Стоит обратить внимание на то, что ребенок отходит от наркоза без присмотра медиков.

«Есть такой диагноз - токсическое действие анестетиков, от него больше всего людей в стоматологии страдают. И случаев очень много, раз в неделю кто-то умирает. Это не единичные случаи. Недавно был анафилактический шок у ребенка в Славянске, а в Броварах – обструкция дыхательных путей, ребенок подавился зубом, умер. В Харькове стоматолог перепутал анестетики - шестилетний ребенок погиб. В Сумах двухмесячного ребенка не стало из-за токсического действия анестетиков, это был не стоматолог, хирург, но суть одна», – рассказывает президент Всеукраинского Союза парамедиков Ярослав Вус.

Анафилактический шок, о котором все говорят, возникает у одного из миллиона, токсическое действие анестетиков – у одного из тысячи. И, по словам эксперта, далеко не во всех стоматологических кабинетах могут реанимировать пациентов.

«У нас есть стоматологии, которые умеют оказывать первую медицинскую помощь, и те, кто не умеют, не хотят тратить время и деньги на обучение. Одни постоянно проводят тренинги, другие – нет. У одних есть дефибрилляторы, у других – нет. И есть безголовые родители, которые соглашаются на общий наркоз не думая, какие могут быть последствия. Стоматолог продает наркоз за кучу денег, но своих детей они лечат без него», - утверждает Ярослав Вус.

Пытался убрать свидетеля ударом тока

Изредка стоматологов обвиняют в тяжких преступлениях. И возникают они, судя по последним новостям, на почве любви к деньгам и нежелании с ними расставаться. Так, в Житомире врача-стоматолога подозревают в попытке убийства директора Житомирской стоматологической клиники. В декабре прошлого года 62-летнюю женщину нашли без сознания в собственном кабинете, ее били тяжелым предметом по голове, и пробили ножницами глаза. В полиции предполагают, что молодой врач пытался убить директора якобы из-за долгов, денег, занятых им на свадьбу.

А, вот, киевский стоматолог пытался убить пациентку током – тоже, судя по всему, не хотел отдавать деньги. Как УНИАН рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, 33-летний врач работал в нескольких клиниках, и проворачивал нехитрую схему: брал с пациентов немалые суммы, но делал лишь часть работы. Так, одной из своих пожилых пациенток он должен был установить десять имплантатов за 200 тысяч гривен. После «лечения» состояние зубов ухудшилось (позже выяснится, что врач не сделал и половины обещанного), женщина заподозрила неладное. Стоматолог не придумал ничего лучше, чем избавиться от нее и решил, обставить все, как удар током. К счастью, женщина, смогла выдернуть руку из-под проводов, осталась жива.

Кроме этого, преступник находил предлоги, чтобы провести «процедуры» на дому у пациенток, опаивал их сильнодействующими препаратами, обворовывал. По информации следователей, врач выманил около 400 тысяч гривен у своих пациентов, и обворовал на 140 тысяч. В итоге, стоматолога обвиняют в серии тяжких преступлений, еще одна статься добавилась уже в суде - за угрозы прокурору.

«Поход к врачу как игра в рулетку»

Естественно, бандиты, которые только прикрываются медицинским дипломом, – редкость. Но в стране с головой хватает врачей-мошенников, которые выписывают «фуфломицины» и практикуют «фуфлотерапию».

«Шарлатанов безумно много, причем, во всех сферах медицины. К сожалению, идя к врачу, нужно опасаться мошенников. Мои знакомые стоматологи рассказывают, как у нас меняют препараты на дешевые, экономят, но счет выставляют на круглую сумму. Могут найти не существующую болезнь. Поход к врачу - как игра в рулетку, - рассказывает глава комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины, собственник детективного агентства «Бюро Рысь» Руслан Болгов. – У нас принято доверять «сарафанному радио», читать отзывы. Но, например, мне за 12 лет написали примерно 12 отзывов. Люди не любят писать. Поэтому, если вы видите много позитивных длинных сообщений – это подозрительно».

Добавим, что сами стоматологи часто переадресуют обвинения, рассказывают, что пациенты не выполняют указания, не приходят на повторный прием и сами во всем виноваты. Но, с другой стороны, они признают наличие непрофессионалов в своей среде. В группе «Реформа стоматологии» в Facebook, в одном из постов как раз обсуждаются вероятность ошибки и преступления. «Дело в том, что многие стоматологи берутся за работу, на которую не имеют допуска. Не прошли соответствующую подготовку, соответственно, не имеют необходимой лицензии. Нет помещения, квалифицированного персонала. Но берутся, ибо деньги. А ответственности - никакой», - рассуждает пользователь соцсети Сергей Федорук.

«Дикий рынок, который нужно систематизировать. Это - в интересах как врачей, так и пациентов», - резюмирует стоматолог Вячеслав Чеховской.

Договор, печати и безналичный расчет

О том, как обезопасить себя, УНИАН подробно рассказала адвокат по медицинскому праву ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Алла Цымановская. «Пациенту необходимо хранить всю документацию, касающуюся лечения: выводы врача с описанием жалоб, результатами исследования, поставленным диагнозом; листки с назначением лекарственных средств, в том числе и рецептов, графики приема, дозы препаратов. Желательно, чтобы все документы были оформлены на бланке медучреждения с указанием ФИО врача, его подписью, указанием должности и печатью», - говорит эксперт.

Оплату медицинских услуг лучше проводить только с помощью терминалов или на банковский счет больницы. Наличные можно использовать лишь в случае, когда в кассе могут предоставить квитанцию ​​об уплате с указанием медицинских услуг, которые предоставлялись.

Кроме этого следует убедиться, что врач ведет медицинскую историю, в которой фиксируется каждый визит пациента с указанием процедур, манипуляций, назначений медицинских препаратов и описанием лечения. Отсутствие таковой может быть проблемой как для медика, так и для пациента.

«По моему опыту, во многих случаях медицинские учреждения отказываются идти на компромисс, скрывают документы, пишут поддельные журналы или истории, даже удаляют записи камер видеонаблюдения, утверждая, что у них не было такого пациента. Поэтому очень важно иметь подтверждение того, как и где проходило лечение, какой был поставлен диагноз, какие медицинские препараты назначались», - подчеркивает Алла Цымановская.

И очень многих проблем можно избежать, потратив время на поиск информации о клинике и ее врачах. При этом нужно не только прочитать отзывы, но и попросить информацию о лицензиях, дипломах врачей, их квалификации и так далее.

Влад Абрамов

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