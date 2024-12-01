Покинуть страну без определенных документов не получится.

На данный момент украинское законодательство хоть и не разделяет граждан на мужчин и женщин, но и не обязывает девушек мобилизоваться. Оказалось, что в некоторых случаях выехать из страны им все равно сложно - УНИАН выяснил, как мобилизация в Украине влияет на прекрасных дам.

Возможна ли мобилизация женщин в Украине 2024

К счастью для девушек разных возрастов, закон о мобилизации в Украине не предусматривает сценарии, при которых принудительная мобилизация женщин реализуема. На данный момент эта обязанность касается только военнообязанных мужчин с 25 до 60 лет.

Более того, мобилизация женщин медиков в Украине, несмотря на то, что они должны стоять на воинском учете, также невозможна. И те, кто получил документ об окончании медицинского, а также фармацевтического высшего учебного заведения или техникума, могут заключить контракт с Вооруженными Силами Украины и добровольно пойти служить.

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Кто может выехать за границу - ограничения для женщин

Важно понимать, можно ли выезжать женщинам из Украины в 2024 году. Постановление №69 КМУ от 27 января 2023 года внесло некоторые ограничения на перемещение женщин за пределы Украины. Согласно тексту этого документа, запрет на выезд из страны касается только девушек, служащих по контракту, а также госслужащих.

Они могут покинуть Украину, только если будут иметь на руках документы, подтверждающие длительность и причину командировки. Все остальные женщины никак не скованы законодательством в возможности пересечь границу.

Более того - некоторые из девушек, пожелавших служить в рядах ВСУ, вполне вероятно получат отказ при составлении контракта, если:

имеют троих детей;

воспитывают ребенка со статусом инвалидности или приемного несовершеннолетнего ребенка;

являются опекунами супруга или родителей с ограниченными возможностями;

имеют официальный статус одинокой матери;

официально работают или учатся, из-за чего обладают бронью.

В таком случае на них не будут распространяться ограничения постановления КМУ, однако, даже если контракт был одобрен, прежде чем полноценно участвовать в боевых действиях или выполнять какую-либо другую работу в составе ВСУ, любая женщина должна пройти базовую военную подготовку.

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