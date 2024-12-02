На данный момент мобилизация женщин в Украине может быть только добровольной.

Согласно статье 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", представительницы прекрасного пола могут присоединиться к ВСУ лишь по собственному желанию, однако, вероятны изменения. УНИАН выяснил, будет ли введена мобилизация женщин в Украине 2024 в конце года.

Кто должен стать на воинский учет в Украине

При актуальных нормах законодательства нашей страны, некоторые девушки должны стать на воинский учет. Невозможна принудительная мобилизация женщин в Украине - список профессий составлен именно для этих целей.

Медики и фармацевты следующих направлений должны посетить ТЦК:

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физиотерапевты;

реабилитологи;

специалисты по общественному здоровью;

промышленные фармацевты;

фармацевты;

специалисты по экспертизе и санитарии;

стоматологи;

медсестры;

диагносты;

биомедицинские инженеры;

биотехнологи и биоинженеры;

специалисты по патологиям;

токсикологи;

фармацевты;

физиологи;

эпидемиологи.

Данные о специалистах в вышеперечисленных областях нужны, чтобы понимать резервный запас медицинских работников. Но даже для них, как и для всех остальных, не введена мобилизация женщин в Украине - возраст также не имеет значения.

Может ли быть мобилизация женщин в Украине

Адвокат Татьяна Савченко эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказала, когда будет женская мобилизация в Украине. Эксперт считает, что власть может быстро ввести мобилизацию женщин, но не уверена, что она пойдет на такой шаг.

Вопрос в том, целесообразно ли такое решение, ведь многие женщины будут иметь право на отсрочку, в частности, те, у которых есть несовершеннолетние дети.

Важно понимать не только то, когда могут мобилизовать женщин, но и возможно ли это в принципе. Объясняя это, Савченко ссылается на законодательство:

Вообще в Конституции Украины нет разделения на мужчин и женщин, в документе указано, что каждый гражданин должен защищать государство.

Адвокат считает - чтобы ввести мобилизацию женщин, Верховной Раде нужно расширить список военнообязанных (сейчас это медики и фармацевты). Кроме того, необходимо внести изменения в закон о мобилизации - убрать норму, в которой говорится, что женщины могут быть мобилизованы только с их согласия.

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