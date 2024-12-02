Кто попадает под мобилизацию женщин - ответ юриста / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Согласно статье 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", представительницы прекрасного пола могут присоединиться к ВСУ лишь по собственному желанию, однако, вероятны изменения. УНИАН выяснил, будет ли введена мобилизация женщин в Украине 2024 в конце года.

Кто должен стать на воинский учет в Украине 

При актуальных нормах законодательства нашей страны, некоторые девушки должны стать на воинский учет. Невозможна принудительная мобилизация женщин в Украине - список профессий составлен именно для этих целей. 

Медики и фармацевты следующих направлений должны посетить ТЦК:

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  • физиотерапевты;
  • реабилитологи;
  • специалисты по общественному здоровью;
  • промышленные фармацевты;
  • фармацевты;
  • специалисты по экспертизе и санитарии;
  • стоматологи;
  • медсестры;
  • диагносты;
  • биомедицинские инженеры;
  • биотехнологи и биоинженеры;
  • специалисты по патологиям;
  • токсикологи;
  • фармацевты;
  • физиологи;
  • эпидемиологи.

Данные о специалистах в вышеперечисленных областях нужны, чтобы понимать резервный запас медицинских работников. Но даже для них, как и для всех остальных, не введена мобилизация женщин в Украине - возраст также не имеет значения.

Может ли быть мобилизация женщин в Украине 

Адвокат Татьяна Савченко эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказала, когда будет женская мобилизация в Украине. Эксперт считает, что власть может быстро ввести мобилизацию женщин, но не уверена, что она пойдет на такой шаг. 

Вопрос в том, целесообразно ли такое решение, ведь многие женщины будут иметь право на отсрочку, в частности, те, у которых есть несовершеннолетние дети.

Важно понимать не только то, когда могут мобилизовать женщин, но и возможно ли это в принципе. Объясняя это, Савченко ссылается на законодательство:

Вообще в Конституции Украины нет разделения на мужчин и женщин, в документе указано, что каждый гражданин должен защищать государство.

Адвокат считает - чтобы ввести мобилизацию женщин, Верховной Раде нужно расширить список военнообязанных (сейчас это медики и фармацевты). Кроме того, необходимо внести изменения в закон о мобилизации - убрать норму, в которой говорится, что женщины могут быть мобилизованы только с их согласия.

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