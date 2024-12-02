Согласно статье 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", представительницы прекрасного пола могут присоединиться к ВСУ лишь по собственному желанию, однако, вероятны изменения. УНИАН выяснил, будет ли введена мобилизация женщин в Украине 2024 в конце года.
Кто должен стать на воинский учет в Украине
При актуальных нормах законодательства нашей страны, некоторые девушки должны стать на воинский учет. Невозможна принудительная мобилизация женщин в Украине - список профессий составлен именно для этих целей.
Медики и фармацевты следующих направлений должны посетить ТЦК:
- физиотерапевты;
- реабилитологи;
- специалисты по общественному здоровью;
- промышленные фармацевты;
- фармацевты;
- специалисты по экспертизе и санитарии;
- стоматологи;
- медсестры;
- диагносты;
- биомедицинские инженеры;
- биотехнологи и биоинженеры;
- специалисты по патологиям;
- токсикологи;
- фармацевты;
- физиологи;
- эпидемиологи.
Данные о специалистах в вышеперечисленных областях нужны, чтобы понимать резервный запас медицинских работников. Но даже для них, как и для всех остальных, не введена мобилизация женщин в Украине - возраст также не имеет значения.
Может ли быть мобилизация женщин в Украине
Адвокат Татьяна Савченко эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказала, когда будет женская мобилизация в Украине. Эксперт считает, что власть может быстро ввести мобилизацию женщин, но не уверена, что она пойдет на такой шаг.
Вопрос в том, целесообразно ли такое решение, ведь многие женщины будут иметь право на отсрочку, в частности, те, у которых есть несовершеннолетние дети.
Важно понимать не только то, когда могут мобилизовать женщин, но и возможно ли это в принципе. Объясняя это, Савченко ссылается на законодательство:
Вообще в Конституции Украины нет разделения на мужчин и женщин, в документе указано, что каждый гражданин должен защищать государство.
Адвокат считает - чтобы ввести мобилизацию женщин, Верховной Раде нужно расширить список военнообязанных (сейчас это медики и фармацевты). Кроме того, необходимо внести изменения в закон о мобилизации - убрать норму, в которой говорится, что женщины могут быть мобилизованы только с их согласия.