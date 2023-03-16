В заключении военно-врачебной комиссии должны быть указаны ограничения для такого военного, говорит специалист.

В Украине повестки получают и люди с проблемами со здоровьем, а некоторых среди них забирают на передовую. Адвокат Андрей Новак в эфире "Сніданку з 1+1" пояснил, кто не подлежит призыву и что означает "ограниченно пригоден к военной службе".

Он подчеркнул, что каждый военнообязанный перед тем, как попасть на службу в армию, должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Там и определяют его степень пригодности к военной службе. Есть соответствующий приказ с огромным перечнем болезней и их градацией, по чем и определяют степень пригодности.

"Что такое ограниченно пригодный? Это - пригодный, но с определенными ограничениями, которые вызваны определенной болезнью... То есть какую-то функцию человек может выполнять... Однако с определенными ограничениями. И вот именно в заключении ВЛК должны быть указаны ограничения для этого военного".

Например, говорит адвокат, у человека может быть грыжа, поэтому в заключении ВЛК указывают, какие именно ограничения должны быть для этого бойца: не носить тяжелого и т.д.

Прохождение военными военно-врачебных комиссий в Украине

Кабмин работает над автоматизацией и диджитализацией всех процессов прохождение бойцами военно-врачебных комиссий. "Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий", — заявил премьер Шмыгаль.

Ранее адвокат Тарас Никифорчук напоминал ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)".

Посмотреть перечень болезней и узнать, пригодны ли вы к службе в военное время, можно по ссылке.

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