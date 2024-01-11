После длительных публичных и непубличных дискуссий, законопроект о мобилизации был отозван из Верховной Рады. Почему это произошло? Все довольно просто: на сегодня нет желающих брать на себя политическую ответственность за его принятие.

Дело в том, что законопроект содержал очень много контроверсионных норм. И даже до первого чтения их нельзя было убрать, учитывая общественный резонанс, который они вызвали. Учитывая, что в Верховной Раде не собралось кворума, депутаты решили пойти по этому простому пути. При этом подчеркнули, что это не их инициатива, а Кабмина. Впрочем, это манипуляция, поскольку рабочая группа, работавшая над законопроектом, состояла из народных депутатов.

Появление нового мобилизационного проекта - это точно не вопрос дней или даже недель

Возможно, в следующий раз, когда он появится, в нем не будет каких-то контроверсионных норм, все начнется с чистого листа. Возможно, они надеются, что к тому времени появятся другие темы, которые отвлекут внимание общества и мобилизация не будет так влиять на рейтинги, как это происходит сейчас.

В любом случае, думаю, появление нового мобилизационного проекта - это точно не вопрос дней или даже недель. По меньшей мере до месяца будет происходить очередное согласование. После этого могут внести некий комбинированный законопроект, в котором уберут нормы, которые вызвали максимальное возмущение со стороны общества. Новый документ вряд ли будет кардинально отличаться от того, что есть сейчас, просто в информационном поле больше внимания будет уделяться, например, именно учету военнообязанных и деятельности ВЛК. И дальше будут работать жестко по процедуре, подчеркивая, что это - исключительно инициатива Кабинета министров, возможно, Министерства обороны, которое сейчас как бы стоит в стороне, особо не комментируя эту тему.

Само по себе усиление мобилизации силами ТЦК не приведет к результату

То есть, сначала проведут информационную кампанию, что это - инициатива правительственная, а они голосуют за это, поскольку военные попросили. Только тогда в Верховной Раде, вероятно, набирается необходимое количество голосов, чтобы за законопроект проголосовать.

Думаю, что голосование за законопроект о мобилизации – неизбежная история. Однако само по себе усиление мобилизации силами ТЦК не приведет к результату. Ведь главный вопрос - учет. Поэтому, возможен также сценарий, когда парламент примет какой-то законопроект о воинском учете, а затем изменениями в законодательство урегулируют вопрос механизмов мобилизации (но скорее всего, так не получится – учитывая процессы, которые происходят в монобольшинстве, несколько раз собирать необходимое количество голосов - сложный для них вопрос).

Поэтому наиболее вероятный сценарий - сейчас парламент проведет максимальную "депутатскую мобилизацию", и, когда будут иметь необходимое количество голосов (возможно, договорятся с определенными оппозиционными фракциями о поддержке), выйдут на какой-то проект и за него проголосуют.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог