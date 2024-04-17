Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" 17 апреля опубликовало "мобилизационный" закон. Документ вносит определенные изменения в мобилизационные процессы, которые влияют на предприятия. Рассмотрим их подробнее.

1. Статус критически важного предприятия.

На этом уровне основное не меняется: такой статус можно будет получить, и на его основании можно будет бронировать работников.

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Как и раньше, критерии для получения такого статуса сейчас закреплены Постановлением КМУ от 27.01.2023 №76.

Однако, в будущем могут появиться изменения в этот документ, или вообще может появиться новый документ, поскольку закон обязывает КМУ совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пересмотреть критерии критичности предприятий.

2. Бронирование.

Если предприятие имеет статус критически важного, бронированию подлежат теперь и его бенефициарные владельцы, которые не являются работниками.

Отсрочка в связи с бронированием будет предоставляться только тем забронированным работникам, которые находятся на специальном воинском учете.

Поскольку работник самостоятельно не может инициировать перевод с общего воинского учета на специальный, то представляется, что эти изменения вводятся с той целью, чтобы без изменения действующей процедуры по отчетности предприятия по забронированным работникам дополнительно обусловить, чтобы такие забронированные работники лично прибыли в ТЦК и СП для обновления данных, иначе их не переведут на специальный воинский учет и, соответственно, они не получат отсрочку.

Закон вводит обязанность компаний оформить отсрочки по ТЦК и СП по местонахождению компании, что меняет действующий подход. Таким образом планируется достичь того, чтобы соответствующий ТЦК и СП оперативно получал информацию о тех работниках, которых они не могут в конце концов мобилизовать - соответственно, должно уменьшиться и количество запросов о предоставлении сведений о таких работниках, которые сейчас поступают компаниям.

3. Военный учет работников и сотрудничество с органами власти и местного самоуправления.

Основным документом для бизнеса в этом вопросе остается Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением КМУ от 30.12.2022 № 1487.

Закон, очевидно, не внес в него изменения. Разный уровень документов: закон - постановление КМУ (подзаконный акт). Не исключено, что такие изменения могут быть внесены КМУ во исполнение Закона.

Но пока что выработанная процедура по упомянутому постановлению остается работать так:

утверждение списков персонального воинского учета, оперативной ведомости учета призывников, военнообязанных и резервистов;

определенный объем обязанностей по сверке данных работников с данными соответствующих ТЦК и СП;

предоставление отдельных сведений по их требованию;

проверки ТЦК;

оповещение работников об их вызове в ТЦК и СП, вручение повесток и обеспечение их прибытия и тому подобное.

Относительно последнего (в части обеспечения прибытия), в сети распространяется информация, что работодатели будут физически (что на практике может означать - насильно) доставлять работников в ТЦК и СП. Однако это предположение не содержит подтверждения в законе. Работодатель, если поступило распоряжение ТЦК и СП об оповещении работника о его вызове должен только:

Оповестить работника о таком вызове . Для этого, как и раньше, должно быть достаточным издать приказ/распоряжение руководителя предприятия об ознакомлении с распоряжением ТЦК и СП.

. Для этого, как и раньше, должно быть достаточным издать приказ/распоряжение руководителя предприятия об ознакомлении с распоряжением ТЦК и СП. Обеспечить прибытие в ТЦК и СП в определенные распоряжением место, дату и время . Работодателю нужно будет провести определенные информационные и организационно-технические мероприятия по оповещению работника о его вызове. Расходы на такие мероприятия можно будет компенсировать из Государственного бюджета Украины. Но пока неизвестно, что понимается под "информационными и организационно-техническими мероприятиями". При отсутствии разъяснений по этому вопросу, хотя бы на уровне подзаконного акта, работодатель не обязан физически доставлять работников в ТЦК и СП. Тогда как для выполнения этой обязанности будет достаточно тем же, или отдельным приказом/распоряжением освободить работника от работы на период времени, необходимый работнику, чтобы добраться, пройти ВВК (при необходимости) и обновить свои данные в ТЦК и СП.

. Работодателю нужно будет провести определенные информационные и организационно-технические мероприятия по оповещению работника о его вызове. Расходы на такие мероприятия можно будет компенсировать из Государственного бюджета Украины. Но пока неизвестно, что понимается под "информационными и организационно-техническими мероприятиями". При отсутствии разъяснений по этому вопросу, хотя бы на уровне подзаконного акта, работодатель не обязан физически доставлять работников в ТЦК и СП. Тогда как для выполнения этой обязанности будет достаточно тем же, или отдельным приказом/распоряжением освободить работника от работы на период времени, необходимый работнику, чтобы добраться, пройти ВВК (при необходимости) и обновить свои данные в ТЦК и СП. Отчитаться перед ТЦК и СП о проведенных действиях. Будет достаточно направить Укрпочтой письмо с копией приказа(-ов)/распоряжения(-ний). Если работник в отпуске/командировке/временно нетрудоспособен - в ТЦК направляются копии соответствующего приказа/распоряжения; а когда работник возвращается из отпуска/командировки/восстанавливает трудоспособность - предприятие знакомит его с распоряжением ТЦК и СП о его вызове, и снова отчитывается перед ТЦК и СП.

Закон предусматривает, что до 17 мая 2024 (включительно), КМУ должен разработать и утвердить порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, где будет определен, в частности, порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытия в ТЦК и СП.

Из описания наполнения такого порядка со стороны КМУ, можно предположить, что это будет один из основных документов, на основании которого будет осуществляться призыв на военную службу по мобилизации. Он может уточнить процедуру, по которой работодатели будут обязаны оповещать и обеспечивать прибытие работников на вызов ТЦК и СП.

4. Ответственность работодателя.

Отныне будет четко определено, что работодатель несет ответственность за взятие нового работника на персональный воинский учет.

То есть в случае приема на работу без военно-учетного документа, или с ненадлежащим военно-учетным документом, в ТЦК и СП будет под рукой четкая норма, которая позволит привлекать к административной ответственности руководителя работодателя, или ответственного у него за воинский учет работника.

Также, не исключено, что такая норма будет использоваться правоохранительными органами, если будут появляться попытки привлечения работодателей к уголовной ответственности по статье 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований" Уголовного кодекса Украины за невыполнение отдельных обязанностей в качестве незаменимого посредника между ТЦК и СП, которые обеспечивают призыв на военную службу и работниками.

Кроме того, 10.04.2024 (за день до принятия Закона) в парламенте был принят в первом чтении (за основу) законопроект 10379, который был зарегистрирован еще 25.12.2023 (в тот же день, когда регистрировался первый "мобилизационный законопроект 10379, который потом и заменил законопроект 10449 - Закон).

Им предусмотрена очень жесткая ответственность: увеличение административного штрафа за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, к которому привлекаются работодатели - от 153 000 грн до 204 000 грн. При этом, не понятно, как будет применяться этот штраф, поскольку, например, если ТЦК и СП будет применять его как нарушение по каждому отдельному работнику, общая сумма штрафа для компании может достигать миллионов, а то десятков миллионов гривень.

Однако распространяется информация, что суммы штрафов будут уменьшены при рассмотрении законопроекта во втором чтении (после прохождения рассмотрения профильным комитетом парламента).

Владислав Кепко, руководитель Практики трудоустройства и военного права, ЮК "Сирота, Дзис, Мельник & партнеры"