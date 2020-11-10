Моббинг. Как депутаты предлагают бороться с травлей на работе

В Раду подан законопроект о противодействии травле на работе – моббингу. За психологическое, экономическое насилие в отношении работника, в том числе, путем средств электронных коммуникаций, предлагается ввести штрафы свыше пяти тысяч гривень и общественные работы. Удастся ли законом решить давно назревшую проблему?

Отвратительное явление - моббинг, несмотря на новомодное название, старо как мир. Да и сам термин появился в прошлом веке – в 1980 году. Его ввел шведский ученый-медик и психолог, доктор Ханц Леман в рамках сделанного впервые в мире исследования притеснений на работе. Леман охарактеризовал моббинг как ««психологический террор», который представляет собой «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или нескольких людей, направленное против другого человека».

В Европе (Дании, Швеции, Норвегии, Германии, Польше, Италии, Великобритании, Франции) запрет моббинга и его проявлений давно действует на законодательном уровне. Говорится о невозможности такой дискриминации в ряде директив и хартий Европейского Союза. Искоренению моббинга посвящены и различные законы в США. В Украине на законодательном уровне частично решен вопрос ответственности в случае выявления буллинга – агрессивного поведения детей друг к другу. Но моббинг, как явление, вообще не отражен в наших нормативно-правовых актах.

Первая попытка это сделать была предпринята весной 2019 года. Но завершилась она ничем – законопроект «затерялся» в кабинетах парламента. И, вот, новая попытка – поданный в Раду документ не только вводит в законодательное поле Украины понятие моббинг, но и устанавливает юридическую ответственность за его проявления.

Предложения парламентариев

Авторы законопроекта, поясняя необходимость его принятия, ссылаются на Директиву Европейского Союза от 2000 года, которая «устанавливает равенство отношений в сфере труда и занятости, определяя поведение с целью создания враждебной, унижающей достоинство человека или оскорбительной обстановки, как преследование работника, приравнивается к дискриминации трудовых прав». Кроме того, парламентарии отмечают, что, в соответствии со статьей 26 Европейской социальной хартии, государства взяли на себя обязательства способствовать предотвращению издевательских и оскорбительных действий в отношении отдельных работников, и принимать все необходимые меры для защиты людей от такого поведения работодателей.

Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей, предусматривающей определение термина «моббинг» как «действия участников трудовых отношений, которые заключаются в психологическом, экономическом насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении работника предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также в отношении лиц, работающих по трудовому договору… с целью унижения их человеческого достоинства по определенным признакам, создание для них напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и/или принуждение участника трудовых отношений к смене места работы».

Депутаты предлагают ввести ответственность за действия, подпадающие под определение «моббинг»:

- штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня - от 1 тысячи 700 грн до 2 тысяч 550 грн) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов;

- за те же действия, совершенные группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тысяч 400 грн до 5 тысяч 100 грн), или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

- если такие действия причинили вред психическому здоровью участнику трудовых отношений, то это влечет за собой такое же наказание.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» в части закрепления термина «моббинг», его типичных признаков и моббинга, как формы дискриминации, а также в Кодекс законов о труде - включение моббинга в перечень деяний со стороны работодателей по отношению к работникам.

Плюсы и минусы нового законопроекта

Адвокат АО «Litigation group» Ирина Борымская считает идею внедрения в украинское законодательство норм о противодействии моббигну и установление за подобные действия ответственности прогрессивным шагом, так как данный механизм давно используется во многих европейских странах. Среди позитивных моментов она назвала то, что законопроект предлагает внести изменение в КЗоТ в части того, что работник имеет право уволиться по собственному желанию, если работодатель осуществлял в отношении него моббинг или не принял меры по предотвращению травли. Также предусматривается, что бывший сотрудник, в отношении которого был моббинг, имеет право на выходное пособие. Еще одним инструментом защиты прав работников является возможность возмещения нанесения вреда здоровью, причиной чему стал моббинг.

При этом адвокат назвала и ряд минусов документа, которые, впрочем, можно устранить.

«К негативным моментам стоит отнести, что, в случае внесения в Кодекс об административных нарушениях статьи об ответственности за моббинг, эта норма не будет применяться надлежащим образом или же не будет применяться вообще. Потому, что проблемным моментом может быть сам факт доказательства моббинга и установление истины в подобных делах. К сожалению, процесс рассмотрения дела об административном нарушении не в полном объеме сможет раскрыть и исследовать суть дела. Вторым проблемным моментом может быть то, что данная норма станет основанием для давления на работодателей со стороны недобросовестных сотрудников», - отметила Борымская.

Юрист ЮК «ВОЛХВ» Денис Шевчук убежден, что даже в случае принятия данного законопроекта, его действенность будет зависеть от того, станет ли успешным применение норм закона на практике. Ведь, как известно, принять закон - это одно, и совсем другое - воплотить его в жизнь. Прежде всего, возникают вопросы относительно способа защиты нарушенных прав работника в случае проявлений моббинга к нему, например, со стороны работодателя.

«Потенциальные судебные дела по доказательству наличия моббинга в трудовых отношениях, что привело к нарушению трудовых прав работников, будут очень сложными. Дела о нарушении трудовых прав суды рассматривают в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса. Для обеспечения действенности защиты трудовых прав в сфере противодействия моббингу, следует пересмотреть положения о доступности судебной защиты для работников. К примеру, льготы по уплате судебного сбора по делам этих категорий. Также сложным остается вопрос доказательства факта совершения действий, подпадающих под определение моббинг. Судебная практика по делам, где предметом иска является нарушение прав работника и такое нарушение подпадает под определение моббинга, почти отсутствует. В Едином государственном реестре в данном контексте имеются лишь несколько судебных решений. То есть, самым проблемным моментом законопроекта является реализация на практике норм о защите прав и законных интересов лиц, столкнувшихся с моббингом. Лицам, пострадавшим от моббинга в результате психологического насилия, нужно будет еще доказать это путем проведения психологической экспертизы. Суду для принятия решения о признании лица виновным, необходимо будет опираться на фактическое доказательство того, что такое насилие имело место. Во многих случаях суды ссылаются на невозможность установления факта психологического насилия, без надлежащих доказательств это подпадает под оценочное понятие», - рассказал юрист.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на спорные вопросы, появление такого законопроекта является, безусловно, положительным фактором, поскольку непрерывное совершенствование механизма защиты прав и свобод человека является необходимым условием реализации принципа верховенства права, закрепленного Конституцией.

По мнению адвоката Gracers Law Firm Дениса Соловья, с одной стороны, данный законопроект можно считать вполне логичным решением проблемы моббинга, поскольку такое явление вполне может существовать в рабочих коллективах. Но, с другой стороны, можно предположить, что сотрудник может просто обвинить начальника в преследовании.

Адвокат убежден, что, кроме радости, что его боссу попортят нервы, человек ничего не получит, поскольку сотруднику, который стал жертвой моббинга, не предусмотрена никакая компенсация. Более того, ответственность, предложенная в законопроекте, не будет «пугать» работодателя. И есть риск, что моббинг может повторятся в дальнейшем.

«Главным недостатком законопроекта является отсутствие какого-либо механизма реализации предложенных нововведений. Каким образом сотрудник сможет подтвердить наличие факта моббинга? Как определить длительность и систематичность негативного воздействия? Какую ответственность несет работник, злоупотребляющий неправдивыми заявлениями о моббинге? Законопроект не предоставляет ответов на эти вопросы. Согласно действующему законодательству, лицо, подвергшееся такому проявлению моббинга, как клевета, имеет право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации. Однако на практике позитивный исход маловероятен без надлежащей доказательной базы. В целом, такой закон нужен, однако законодателям необходимо его доработать с учетом более серьезной ответственности работодателя при повторных случаях моббинга, а также проработать сам механизм, как будет применен этот закон на практике», - подчеркнул юрист.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько обращает внимание, что в целом этот законопроект необходим Украине: «Подобные изменения - это новшества для нашей страны. Они, бесспорно, могут предоставить определенную защиту лицам, которые испытывают психологическое давление на работе, что в сегодняшних условиях довольно актуально. В последнее время широкую огласку получил буллинг, то есть травля в школе. Теперь изменения в законодательство коснутся и моббинга. Они предоставят более сильную защиту интересам людей, которые могут нарушаться на работе».

Пока документ находится в комитетах Верховной Рады, но может попасть в сессионный зал еще в этом году. Хотелось бы, чтобы к этому моменту все озвученные юристами пробелы были учтены.

Нана Черная

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