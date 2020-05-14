В оккупированном Донецке арестовали ключевого фигуранта в деле МН17 – СМИ

Боевика задержали 11 марта возле его дома в оккупированном Донецке. Впрочем, журналисты утверждают, что мужчину арестовали по другому делу.

Ключевого фигуранта по делу о катастрофе самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, Леонида Харченко взяли под стражу в оккупированном Донецке.

Об этом узнали журналисты русской службы BBC.

Харченко является одним из четырех подозреваемых по делу МН17.

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В 2014 году Харченко с позывным «Крот» был командиром одного из незаконных подразделений разведки так называемой «ДНР». В Нидерландах ему предъявили официальные обвинения.

Боевика задержали 11 марта возле его дома в оккупированном Донецке. Впрочем, журналисты утверждают, что мужчину арестовали по другому делу.

Друзья боевика говорят, что его хотят "изолировать". "Смешные обвинения - якобы участие в незаконном обыске 2014 года и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему 2019 года выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в деле МН17", – рассказал собеседник издания, информированный с делом Харченко.

По словам друзей Харченко, мужчину «хотят изолировать», чтобы не дать украинским спецслужбам его похитить. Но они добавляют, что это «очень странный способ обезопасить человека».

В прошлом году СБУ вывезла в Киев бывшего ракетчика «ДНР» Владимира Цемаха, которого также считают важным участником истории катастрофы. В сентябре 2019 года его отправили в Москву в рамках обмена, сейчас он живет на подконтрольной боевиками территории Донбасса.

Украина объявила Харченко в розыск в июле 2015 года. Его обвинили в создании террористической группы и выдвинули подозрение в причастности к сбитии Боинга МН17.