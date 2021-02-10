В Киеве, возле Центрального Дома офицеров начался митинг пенсионеров силовых ведомств Украины. Ветераны-силовики требуют встречи рабочей группы с президентом Украины относительно безотлагательного решения проблем относительно правильного начисления и выплаты пенсий пенсионерам Вооруженных Сил и правоохранительных ведомств.

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В ходе акции протеста ветераны пройдут маршем к зданиям парламента, правительства и офиса президента Украины (ул. Грушевского, 30/1).

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Автор: УНИАН