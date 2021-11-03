Центр Киева с самого утра застыл в пробках. И причина - весьма неожиданная для здравомыслящего человека: тысячи противников вакцинации, они же "антиваксы" или "антивакцинаторы", съехались в столицу под здание Верховной Рады.

Этим людям не помешал ни дождь, ни введенные проверки для передвижения между областями (да-да, они утверждают, что на марш вышли люди со всей Украины). Злобно выкрикивая "Нет медицинскому терроризму" и держа в руках плакаты с надписями "Скажи "Нет!" COVID-геноциду", протестующие перекрыли движение по ряду улиц. Но пробки - полбеды. Куда большая проблема - засевшие в головах этих украинцев убеждения в том, что "вакцина - зло", "все вакцинируются, как тупое стадо", "нас хотят уничтожить путем COVID-вакцинации". Откуда это? Попробуем разобраться.

Первый вопрос у меня к нашей власти: как можно было ТАК проспать вакцинаторскую кампанию, чтобы в головах людей засели такие мысли и убеждения? Где были ваши призывы получать COVID-привывки летом? Почему только сейчас по ТВ и в СМИ социальную рекламу о необходимости вакцинации? Будь все это раньше, можно было бы предупредить появление скольких "антивакцинаторов" и, что самое главное", смерти многих невакцинированных украинцев. Но нет, мы это все благополучно "прощелкали".

Помните обещание Виктора Ляшко после назначение на пост Минздрава за первые 100 дней сделать 10 млн прививок от коронавируса? Так вот, это обещание не было выполнено вовремя. И это - тоже показатель проваленной кампании по вакцинации.

Стоит признать, что Минздрав провалил коммуникацию с населением. Почему с появлением вакцины от коронавируса мы не видели ни в супермаркетах, ни в транспорте, ни на телевидении пропаганды вакцинации? Почему это делают только сейчас? Более того, не все семейные врачи доносят до своих пациентов необходимость вакцинации и даже убеждают в обратном.

Второе - митингующие у Рады называют себя "движением за права человека". Ребята, да это же движение за право на смерть

И в противовес этому всему - антипрививочная кампания, разгоняемая активно, в частности, в соцсетях...

Да, и COVID-ограничения, думаю, следовало бы вводить поэтапно: сначала, например, ввести требование предъявлять сертификат о вакцинации в спортзалах. Затем, в сентябре, в транспорте, ресторанах и кафе. Тогда и таких очередей на вакцинацию, как сегодня, удалось бы избежать. И было бы больше вакцинированных.

Второе - митингующие у Рады называют себя "движением за права человека". Ребята, да это же движение за право на смерть. Вы, невакцинированные, сегодня нагрянули толпой под парламент, все как один без масок, а уже через несколько дней мы будем наблюдать очередной рекорд заражений коронавирусом или, еще хуже, смертей. И еще: неужели вас не убеждают цифры Минздрава: среди госпитализированных за предыдущую неделю COVID-больных - 93% невакцинированных. Не верите призывам, поверьте, пожалуйста, цифрам, пока не поздно, пока вы не у дверей реанимации и не умоляете врача спасти кого-то из родственников.

В третьих, пока в Раде есть противники прививок от коронавируса, людям есть на кого равняться

В третьих, пока в Раде есть противники прививок от коронавируса, людям есть на кого равняться. К примеру, "слуга" Юрий Камельчук открыто заявляет, что не хочет вакцинироваться и готов тратить 4 тысячи гривень в месяц на ПЦР-тесты. "Я готов заплатить эту цену", — говорит народный избранник. И тут, извините, но хочется ему просто пожелать, чтобы все действительно обошлось лишь потраченными деньгами, и цена за отказ получить свою дозу вакцины не была уж слишком высокой. В этом контексте стоит упомянуть и экс-нардепа Надежду Савченко, "засветившуюся" сегодня на марше "антивакцинаторов". Она считает эту акцию мирной и безобидной. Конечно, а что еще скажет человек, купивший COVID-сертификат? А ведь Надя и сейчас, даже после стольких провалов, является примером для некоторых наших соотечественников.

И напоследок: пока у нас в центре Киева будут чтить минутой молчания "жертв вакцины", это общество будет ходить по кругу убеждений о "коронавирусных заговорах". И распространять антивакцинаторские призывы. И таких людей, к сожалению, часто не останавливает и не образумляет даже смерть от COVID-19 невакцинированных родственников. Есть у меня такие люди среди знакомых...

Ольга Робейко