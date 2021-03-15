Алексей Белько на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими.

Днепровским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.

Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

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По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении лица принудительных мер медицинского характера, которое судом удовлетворено.

"Минирование" моста Метро

18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Алексей Белько угрожал оружием и заявлял о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Мужчину задержали, взрывчатки при нем не нашли. Во время задержания он сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и средств к существованию.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

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Автор: Денис Прядко