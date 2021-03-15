Днепровским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.
Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.
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По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением.
Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении лица принудительных мер медицинского характера, которое судом удовлетворено.
"Минирование" моста Метро
- 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Алексей Белько угрожал оружием и заявлял о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.
- Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.
- Мужчину задержали, взрывчатки при нем не нашли. Во время задержания он сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.
- 19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.
- Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и средств к существованию.
- Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.
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