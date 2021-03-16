Мужчина в комментарии журналистам подтвердил, что является дедушкой Миланы.

Дедушкой 8-летней фигурантки интернет-скандала Миланы Маханец оказался главный консультант секретариата Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

Об этом пишет Сегодня.

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На активном профиле девочки социальной сети "Вконтакте" указано в графе родственников Сергея Шумейко. Он – 1962 года рождения, является действующим чиновником парламента.

Родство подтвердил сам мужчина. На вопрос, как отнесся к скандалу с фото своей малолетней внучки, он ответил: "Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мама, есть свое какое-то мнение".

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети даже арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.

В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» детей, маму девочки вызвали на допрос.

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Автор: УНИАН