С войны на предприятия уже вернулось 500 человек.

В компании Метинвест количество мобилизованных достигло более 9 тысяч человек, а это каждый шестой работник компании. С войны на предприятия уже вернулось 500 человек. Для того, чтобы все ветераны могли без проблем адаптироваться к мирной жизни, в компании ввели новые уникальные программы.

Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко на саммите Министерства по делам ветеранов Украины "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни".

"Те, кто вернулся, нуждаются в адаптации к гражданской жизни для себя и их семей. Это вопрос к тому, какие сервисы есть вокруг, что должен работодатель сделать для сотрудника. И здесь мы многое взяли в домашнюю работу", - сказал Давыденко.

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Он уточнил: последние полтора года компания работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места. Она основывается на нескольких основных принципах. Первый - ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев. Второй - системность: Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д. Третий принцип - это приоритетность. В частности, компания провела опрос ветеранов относительно того, в какой именно помощи они нуждаются.

"Многие люди говорят, что они хотели бы учиться и пройти переквалификацию. То есть они хотят не только роста вверх, но и развития внутри компании как специалистов. Больше половины - это очень большая потребность", - уточнил Олег Давыденко.

Четвертый принцип построения экосистемы - справедливость. "Возможно, это был самый первый запрос от ветеранов - воспринимайте нас как гражданских, не как ветеранов. Не надо особых условий. И это помогает им быть частью коллектива и объединять людей", - говорит Давыденко.

По его словам, в компании провели обучение для руководителей, как работать с ветеранами и предотвратить конфликты в коллективе. А для коллективов организовали открытые лекции, касающиеся чувствительных для ветеранов тем.

"Для Метинвеста ветеран и его психологическое состояние - не предостережение, а абсолютная возможность. Человек с новыми знаниями, с военным опытом - то, что нужно в среде промышленных предприятий. Мы имеем 4 тысячи вакансий и готовы брать всех. Мы ждем каждого с рынка, кто готов работать", - подчеркнул Олег Давыденко.

Он уточнил, что компания предоставляет возможности для трудоустройства по большому спектру инженерно-технических специальностей, и при необходимости можно пройти обучение, которое в зависимости от квалификации может длиться от 3-6 месяцев и более.

Как известно, Группа Метинвест вошла в перечень 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.