В момент атаки там проходил форум.

Российские захватчики во время атаки дронами-камикадзе повредили здания в Меджибожской крепости в Хмельницкой области.

Об этом сообщается на странице Государственного историко-культурного заповедника "Межибож" в социальной сети Facebook. "В результате ночного воздушного обстрела 19 августа повреждения получили здания в Меджибожской крепости, памятнике национального значения. Взрывная волна от террористического оружия российских агрессоров докатилась и сюда ..." - говорится в сообщении.

Директор заповедника Олег Погорелец в эфире информационного телемарафона сообщил, что взрывной волной повредило окна, двери музея и кровлю рыцарской башни.

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В момент атаки на территории заповедника проходил форум, который собрал около 300 студентов со всей страны. Они успели пройти в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Что известно о заповеднике "Межибож"

Меджибожская крепость является памятником фортификационной архитектуры XVI века. Она внесена в Государственный реестр национального культурного достояния Украины.

Государственный историко-культурный заповедник создали в 2001 году, в Каретном корпусе замка работает Музей Голодомора.

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