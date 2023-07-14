Чем медицинский каннабис отличается от обычной марихуаны и что даст его легализация в Украине.

13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении первую версию законопроекта 7457, цель которого - легализовать медицинский каннабис в Украине. В случае его утверждения будет разрешено использовать этот препарат для изготовления лекарств. Что такое медицинский каннабис, какими свойствами он обладает и кто нуждается в лекарствах на его основе - рассказываем в материале.

Что такое медицинский каннабис - отличие от обычного и какой эффект от медицинской марихуаны

Сразу оговоримся: медицинский каннабис - это не наркотик марихуана, который вызывает зависимость.

Конопля содержит более 100 различных психотропных веществ - они называются каннабиноиды и по-разному влияют на организм человека. Врачи в медицинских целях используют только два типа каннабиноидов - каннабидиол и дельта-9-тетрагидроканабидол (сокращенно - ТГК). Каннабидиол не имеет наркотических свойств, ТГК - имеет незначительные опьяняющие свойства.

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Чаще всего в медицине используют каннабидиол. Согласно отчету экспертного комитета ВОЗ по наркотической зависимости в 2018-2019 годах, каннабидиол не является психоактивным веществом - он не приводит к состоянию наркотического опьянения, не вызывает зависимости и не имеет серьезных побочных эффектов. При этом у него - значительный терапевтический эффект.

Негативное влияние на организм - при регулярном употреблении в больших дозах - имеют лишь сорта конопли, где в двух третях сухой массы соцветий содержится больше 1% ТГК. Но каннабидиол даже в высоких дозах не вызывает ТГК-подобных эффектов и каких-либо изменений в психомоторных функциях организма.

Медицинская марихуана предотвращает страдания пациентов и улучшает лечение, а также облегчает течение более 50 патологических состояний.

Что лечат медицинским каннабисом

Медицинскую марихуану исследуют и активно применяют в лечении в мире. Она разрешена в 56 странах, среди которых Норвегия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Испания, Италия, Франция, Португалия, Чехия, Польша, Греция, Дания, Бельгия, Израиль, США и Канада.

Медицинский каннабис назначают при:

хронической боли;

онкозаболеваниях;

эпилепсии;

анорексии;

посттравматическом синдроме;

заболеваниях иммунной системы;

артрите и ревматизме;

астме;

болезни Альцгеймера;

болезни Паркинсона;

хореи Гетингтона;

герпесе;

язвах;

потери веса во время СПИДа;

диабетической нейропатии;

разных формах склероза.

Сейчас свыше 2 млн украинцев нуждаются в лекарствах с медицинским каннабисом, а учитывая, что в стране идет война, эта цифра будет больше. Отметим, что лечение медицинским каннабисом назначают лишь в том случае, когда другие методы не помогают или не подходят.

Что значит легализация медицинской марихуаны - можно ли будет купить каннабис в аптеке

Легализация каннабиса в Украине может помочь миллионам больных украинцев, где другие лекарства бессильны. Кроме доступа пациентов к препаратам на основе каннабиса, это также даст возможность проводить клинические испытания препаратов на основе каннабиса и выращивать коноплю с разрешенным количеством наркотических веществ.

При этом оборот сортов растений конопли, продуктов переработки и лекарств будут отслеживать, делать это предлагают так:

маркировать штрих-кодом каждую партию и единицу фасованной продукции;

вести электронный реестр учета их перемещения;

продавать препараты исключительно по назначению врача по электронному рецепту.

Купить лекарства на основе каннабиса можно будет лишь в аптеках, которые имеют лицензию на продажу таких лекарств. Выписывать рецепт и регистрировать продажу лекарств смогут только в электронной форме через электронную систему здравоохранения.

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