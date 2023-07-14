13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении первую версию законопроекта 7457, цель которого - легализовать медицинский каннабис в Украине. В случае его утверждения будет разрешено использовать этот препарат для изготовления лекарств. Что такое медицинский каннабис, какими свойствами он обладает и кто нуждается в лекарствах на его основе - рассказываем в материале.
- Что такое медицинский каннабис - отличие от обычного и какой эффект от медицинской марихуаны
- Что лечат медицинским каннабисом
- Что значит легализация медицинской марихуаны - можно ли будет купить каннабис в аптеке
Что такое медицинский каннабис - отличие от обычного и какой эффект от медицинской марихуаны
Сразу оговоримся: медицинский каннабис - это не наркотик марихуана, который вызывает зависимость.
Конопля содержит более 100 различных психотропных веществ - они называются каннабиноиды и по-разному влияют на организм человека. Врачи в медицинских целях используют только два типа каннабиноидов - каннабидиол и дельта-9-тетрагидроканабидол (сокращенно - ТГК). Каннабидиол не имеет наркотических свойств, ТГК - имеет незначительные опьяняющие свойства.
Чаще всего в медицине используют каннабидиол. Согласно отчету экспертного комитета ВОЗ по наркотической зависимости в 2018-2019 годах, каннабидиол не является психоактивным веществом - он не приводит к состоянию наркотического опьянения, не вызывает зависимости и не имеет серьезных побочных эффектов. При этом у него - значительный терапевтический эффект.
Негативное влияние на организм - при регулярном употреблении в больших дозах - имеют лишь сорта конопли, где в двух третях сухой массы соцветий содержится больше 1% ТГК. Но каннабидиол даже в высоких дозах не вызывает ТГК-подобных эффектов и каких-либо изменений в психомоторных функциях организма.
Медицинская марихуана предотвращает страдания пациентов и улучшает лечение, а также облегчает течение более 50 патологических состояний.
Что лечат медицинским каннабисом
Медицинскую марихуану исследуют и активно применяют в лечении в мире. Она разрешена в 56 странах, среди которых Норвегия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Испания, Италия, Франция, Португалия, Чехия, Польша, Греция, Дания, Бельгия, Израиль, США и Канада.
Медицинский каннабис назначают при:
- хронической боли;
- онкозаболеваниях;
- эпилепсии;
- анорексии;
- посттравматическом синдроме;
- заболеваниях иммунной системы;
- артрите и ревматизме;
- астме;
- болезни Альцгеймера;
- болезни Паркинсона;
- хореи Гетингтона;
- герпесе;
- язвах;
- потери веса во время СПИДа;
- диабетической нейропатии;
- разных формах склероза.
Сейчас свыше 2 млн украинцев нуждаются в лекарствах с медицинским каннабисом, а учитывая, что в стране идет война, эта цифра будет больше. Отметим, что лечение медицинским каннабисом назначают лишь в том случае, когда другие методы не помогают или не подходят.
Что значит легализация медицинской марихуаны - можно ли будет купить каннабис в аптеке
Легализация каннабиса в Украине может помочь миллионам больных украинцев, где другие лекарства бессильны. Кроме доступа пациентов к препаратам на основе каннабиса, это также даст возможность проводить клинические испытания препаратов на основе каннабиса и выращивать коноплю с разрешенным количеством наркотических веществ.
При этом оборот сортов растений конопли, продуктов переработки и лекарств будут отслеживать, делать это предлагают так:
- маркировать штрих-кодом каждую партию и единицу фасованной продукции;
- вести электронный реестр учета их перемещения;
- продавать препараты исключительно по назначению врача по электронному рецепту.
Купить лекарства на основе каннабиса можно будет лишь в аптеках, которые имеют лицензию на продажу таких лекарств. Выписывать рецепт и регистрировать продажу лекарств смогут только в электронной форме через электронную систему здравоохранения.