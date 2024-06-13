МАУП в тройке лучших университетов Украины в мировом рейтинге THE 2024

Impact Rankings — ежегодный глобальный рейтинг эффективности ВУЗов от британского научного издания Times Higher Education.

12 июня 2024 были опубликованы результаты международного рейтинга университетов Times Higher Education Impact Rankings (THE), согласно которому МАУП вошла в тройку лидеров среди ВУЗов Украины вместе с СумГУ и Львовской политехникой.

Impact Rankings — ежегодный глобальный рейтинг эффективности ВУЗов от британского научного издания Times Higher Education, в котором университеты со всего мира оцениваются по их результатам достижения Целей устойчивого развития ООН.

Ранжирование происходит по показателям из четырех широких сфер: обучение, исследования, управление и влияние университета. Только лишь зачисление ВУЗа в этот рейтинг уже свидетельствует о его активной позиции в формировании сознательного и ответственного общества.

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Как отмечают британские составители рейтинга THE, в 2024 году они получили рекордное количество заявок. В общий список вошли 2152 университета из 125 стран мира. От Украины в рейтинг удалось попасть только 42-м учебным заведениям.

Среди соответствий Целям устойчивого развития ООН Академия показала лучшие результаты в следующих сферах: мир и справедливость, достойный труд и экономический рост, сокращение неравенства и партнерство ради устойчивого развития. Для МАУП это не просто формальные показатели, но и четко определенная миссия — помогать в решении актуальных проблем современности в Украине.

Отметим, в этом году Академия в который раз лидирует среди негосударственных ВУЗов страны в авторитетных международных рейтингах Webometrics Ranking of World's Universities и Scopus, а в апреле единственной среди всех университетов Украины получила платиновый сертификат FISU Healthy Campus.