МАУП в тройке лучших университетов Украины в мировом рейтинге THE 2024

12 июня 2024 были опубликованы результаты международного рейтинга университетов Times Higher Education Impact Rankings (THE), согласно которому МАУП вошла в тройку лидеров среди ВУЗов Украины вместе с СумГУ и Львовской политехникой.
Impact Rankings — ежегодный глобальный рейтинг эффективности ВУЗов от британского научного издания Times Higher Education, в котором университеты со всего мира оцениваются по их результатам достижения Целей устойчивого развития ООН.
Ранжирование происходит по показателям из четырех широких сфер: обучение, исследования, управление и влияние университета. Только лишь зачисление ВУЗа в этот рейтинг уже свидетельствует о его активной позиции в формировании сознательного и ответственного общества.
Как отмечают британские составители рейтинга THE, в 2024 году они получили рекордное количество заявок. В общий список вошли 2152 университета из 125 стран мира. От Украины в рейтинг удалось попасть только 42-м учебным заведениям.
Среди соответствий Целям устойчивого развития ООН Академия показала лучшие результаты в следующих сферах: мир и справедливость, достойный труд и экономический рост, сокращение неравенства и партнерство ради устойчивого развития. Для МАУП это не просто формальные показатели, но и четко определенная миссия — помогать в решении актуальных проблем современности в Украине.
Отметим, в этом году Академия в который раз лидирует среди негосударственных ВУЗов страны в авторитетных международных рейтингах Webometrics Ranking of World's Universities и Scopus, а в апреле единственной среди всех университетов Украины получила платиновый сертификат FISU Healthy Campus.