МАУП снова №1 в рейтинге 'Топ-200 Украина' среди частных ЗВО

Рейтинг "Топ-200 Украина 2024" составлен на основе обработки больших массивов данных о работе университетов (Big Data), которые могут быть получены из открытых источников и валидность которых может быть проверена.

17 июня 2024 года Центр международных проектов "Євроосвіта", в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, опубликовал восемнадцатый академический рейтинг заведений высшего образования "Топ-200 Украина 2024". По результатам этого самого влиятельного рейтинга МАУП в очередной раз завоевала первенство среди частных ЗВО нашей страны!

В этом году эксперты учитывали современные тенденции развития украинского высшего образования, которое находится в состоянии глубинных реформ и несет большие потери в результате полномасштабного военного вторжения России.

Рейтинг "Топ-200 Украина 2024" составлен на основе обработки больших массивов данных о работе университетов (Big Data), которые могут быть получены из открытых источников и валидность которых может быть проверена.

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Формирование списка происходит по трем базовым принципам: прозрачность и независимость ранжирования, многогранность деятельности университетов и приоритетность евроинтеграционных процессов (по весовым коэффициентам 6 международных и 4 национальных показателей деятельности).

Напомним, что ранее в этом году Академия уже завоевала лидерские позиции в трех международных рейтингах: Scopus, Webometrics и THE Impact Ratings.