Федоров сообщил FT, что он не знал о том, что Маск передал их личную переписку своему биографу.

Американский миллиардер Илон Маск без разрешения передал своему биографу Уолтеру Айзексону личную переписку по поводу Starlink с украинским вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.

Как сообщил Федоров Financial Times, он не знал, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал эту переписку в будущей биографии Маска, написанной при полном сотрудничестве миллиардера.

"Это не очень красиво", - сказал Федоров. - "Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично".

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Как отмечает FT, биография и связанная с ней колонка Айзексона в газете Washington Post в пятницу содержат текстовые сообщения, в которых Федоров просит Маска восстановить связь Starlink для ВСУ.

"Федоров выглядел шокированным, когда ему показали статью FT в Post, но сказал, что, поскольку переписке исполнился год, ее публикация вряд ли будет иметь оперативные последствия", - отмечает издание.

Федоров отметил, что Маск "сам рассказал ему" об отключении Starlink вдоль линии фронта на юго-востоке Украины, когда Федоров попросил его включить связь в Крыму и на границах Украины по состоянию на 1991 год.

"Когда включил, он написал, что включил обратно", — добавил Федоров.

Он также в который раз повторил свою благодарность Маску за предоставление услуги Starlink. "Я думаю, что если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа, мы бы просто не смогли так воевать", - сказал он.

Федоров также признал, что вел длительные и частые разговоры в текстовых сообщениях с Маском после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

После того как Маск написал в Твиттере сообщение, которое Федоров счел пророссийским, он отправил сообщение миллиардеру. "Я ему объяснил, что он не прав, что мы там вроде как за свою независимость боремся", - сказал он.

FT отмечает, что временное отключение Starlink произошло в решающий момент контрнаступления ВСУ прошлой осенью, когда Украина полностью вернула себе контроль над Харьковской области и пыталасьсь отвоевать земли в направлении Крымского полуострова.

Скандал с отключением Starlink

Ранее СМИ опубликовали отрывки из биографии Маска, где в частности, рассказівалось о том, как Маск приказал отключить Starlink возле побережья Крыма в 2022 году. В результате была сорвана секретная атака украинских военно-морских беспилотников на российский Черноморский флот в Севастополе.

Позже Маск в соцсети X прокомментировал публикацию, указав, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.

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