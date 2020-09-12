Марш солидарности с белорусскими женщинами прошел в центре Киева. Митингующие собрались на Майдане и прошлись к белорусскому посольству на Михаила Коцюбинского, 3.
Читайте такжеВ Минске ОМОН жестко задерживал участниц "женского марша" (фоторепортаж)Среди основных требований митингующих – отставка Александра Лукашенко, а также справедливое расследование действий белорусской милиции против митингующих, передает 5 канал.
Кроме того, украинки хотят таким образом обратить внимание международного сообщества на ситуацию в Беларуси. Говорят, акция носит исключительно мирный характер.
По словам женщин, акции являются еженедельными, а следующую акцию в поддержку белорусов они запланировали уже на завтра.
Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.
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