Марш солидарности с белорусскими женщинами прошел в центре Киева. Митингующие собрались на Майдане и прошлись к белорусскому посольству на Михаила Коцюбинского, 3.

Читайте такжеВ Минске ОМОН жестко задерживал участниц "женского марша" (фоторепортаж)Среди основных требований митингующих – отставка Александра Лукашенко, а также справедливое расследование действий белорусской милиции против митингующих, передает 5 канал.

Кроме того, украинки хотят таким образом обратить внимание международного сообщества на ситуацию в Беларуси. Говорят, акция носит исключительно мирный характер.

По словам женщин, акции являются еженедельными, а следующую акцию в поддержку белорусов они запланировали уже на завтра.

Ситуация в Беларуси: хроника